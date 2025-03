Fiica lui Tily Niculae a suferit un AVC la doar 12 ani: „Eu consider că fiecare ființă umană care vine pe pământ are niște îngeri pe umăr”

Tily Niculae a povestit cât de greu i-a fost când fiica ei a suferit un (AVC) la doar 12 ani. Actrița, care mai are și un băiat, a trecut prin multe greutăți, dar niciodată nu s-a întrebat de ce i se întâmplă toate acestea. „Eu cred că Dumnezeu are un plan cu noi toți”, a spus Tily.

Tily Niculae, după greutățile prin care a trecut: „Viața trebuie sărbătorită”

Actrița a povestit că în cel mai greu moment al vieții ei a pierdut 10 kilograme de supărare, dar se bucură acum că-și știe toată familia bine.

„Eu nu mi-am pus niciodată întrebarea: De ce? Eu nu consider că avem acest drept pe pământ să ne întrebăm: De ce? Nu sunt bisericoasă, nu pot să spun că merg la biserică, că sunt habotnică, dar eu cred că Dumnezeu are un plan cu noi toți și cred că toate lucrurile vin cu un scop. Iar scopul nostru a fost, de fapt, ca, copilului meu să-i arăt că nu stă nimic în controlul nostru și viața trebuie sărbătorită”, a mai spus Tily Niculae, pentru

Actrița a mai afirmat că ea nu a vrut al fiicei ei, deși medicii au avertizat-o că aceasta ar putea suferi un nou AVC: „Eu am cedat după, după ce mi-am făcut datoria. Nu mi-am dorit să îi schimb fiicei mele stilul de viață. Chiar dacă a fost un episod izolat atunci, doctorii ne-au spus că dacă s-a întâmplat o dată, nu înseamnă că nu se poate repeta și a doua, și a treia, și așa mai departe. Însă, eu consider că fiecare ființă umană care vine pe pământ are niște îngeri pe umăr și cred că lucrurile se întâmplă cu un scop”.

Tily Niculae: Lucruri urâte mi s-au întâmplat în viața personală

„Am trecut prin foarte multe lucruri de-a lungul vieții mele, grele, urâte, de la , lucruri urâte care mi s-au întâmplat în viața personală și nu mi-am adresat nicio secundă întrebarea: De ce? Atâta timp cât știu cine sunt, cum sunt, ce fac, nu am dreptul să întreb de ce. Nu este despre mine, ci despre experiența celorlalți și cum pot eu să particip la experiența celorlalți, să fiu parte acolo. Real, dacă vorbim despre copii, aceștia nu sunt ai noștri, noi le dăm viață și atât”, a mai spus Tily Niculae, pentru SpyNews.