Britney Spears, dezvăluiri despre relația cu Jamie Spears. Vedeta nu îl va ierta niciodată: „Tata îmi spunea mereu că sunt grasă și că nu sunt bună de nimic””

Britney Spears a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul său. Artista nu poate să treacă peste traumele copilăriei. Aceasta a mărturisit că tatăl ei o numea „grasă” și „incapabilă”, ceea ce a afectat-o enorm.

Britney Spears, despre traumele copilăriei

Vedeta a postat, recent, o fotografie cu ea de când avea 13 ani și a scris: ”Cel mai tare mă durea că tata îmi spunea mereu că sunt grasă și că nu sunt bună de nimic. Mereu mă obliga să mă străduiesc, dar niciodată nu era destul”.

Potrivit artistei, părintele i-a distrus viața și a convins-o că este incapabilă și urâtă. Se pare că Britney nu vrea să se împace cu tatăl său.

”Mi-a distrus esența, existența, încrederea, speranța, copilul interior. Chiar și viața sexuală! A fost distrusă complet. M-a făcut să mă simt urâtă, așa că am fost. Poate că am devenit rebelă fiindcă tot timpul

Așa că am căzut în extrema cealaltă și am devenit sălbatică și năbădăioasă. Mă simt așa bine cu mine acum. Am încetat să mă mai străduiesc să fac totul bine și am pășit într-o lume cu totul nouă”, a mărturisit Britney Spears, pe rețelele de socializare.

Vedeta și-a refăcut viața și este în așteptarea celui de-al treilea copil

Britney Spears este însărcinată cu cel de-al treilea copil. Vedeta a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Artista este extrem de fericită și se pregătește pentru o nouă etapă în viață.

„Am facut un test de sarcină… Ei bine… Aştept un bebeluş”, a scris Britney pe Instagram.

Timp de 13 ani, interpreta s-a aflat sub tutela lui Jamie Spears. Aceasta avea dreptul să aibă copii și pentru deciziile luate.

Artista a afirmat că va ieşi mai puţin din casă pentru a evita ca paparazzi să încerce să obţină o „fotografie pentru bani” cu ea însărcinată.

Britney Spears a trecut prin clipe teribile

Britney nu exclude posibilitatea de a fi însărcinată cu gemeni. Aceasta este fericită alături de Sam Asghari, un antrenor în vârstă de 28 de ani, pe care l-a întâlnit în 2016 pe platoul de filmare al unui videoclip.

Cântăreața a mărturisit că a trecut prin clipe teribile și a suferit din cauza depresiei postnatale, atunci când a devenit mămică pentru prima dată.

„Femeile nu vorbeau despre asta atunci. Unii oameni considerau periculos dacă cu un copil înăuntrul ei. Însă acum femeile vorbesc despre asta în fiecare zi.

Mulţumesc lui Iisus, nu trebuie să păstrăm această durere ca pe un secret rezervat”, a explicat Britney Spears.