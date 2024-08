Calvarul prin care a trecut Mădălina Ghenea. Ce i-a făcut un angajat al unei companii aeriene: „Comportament nepotrivit față de doi copii și o femeie”

Mădălina Ghenea este fără doar și poate una dintre cele mai frumoase românce de la noi, iar recent a vorbit despre o întâmplare mai puțin plăcută în aeroport. Cunoscuta actriță a fost amenințată de un angajat al unei companii aeriene.

Ce i s-a întâmplat Mădălinei Ghenea în aeroport

Actrița nu se aștepta să aibă parte de un asemenea „tratament” în aeroport. Mădălina Ghenea susține că un angajat al unei companii aeriene a dezamăgit-o complet și acuză că a fost agresată atât ea, cât și copiii ei.

„Acest bărbat m-a abuzat pe mine și pe copiii mei. M-a filmat pe mine și pe copiii mei. Mi-a spus că îmi va anula zborurile, deși totul a fost plătit. Comportament complet nepotrivit față de doi copii și o femeie. Prietenii mei au încercat să ajute și au fost și ei agresați cu injurii”, a povestit Mădălina Ghenea.

Fetița ei, Charlotte, a fost marcată de întâmplarea din aeroport, motiv pentru care actrița a apelat la poliție pentru a-și putea continua călătoria.

„Plângeam cu fiica mea și nepotul meu și el ne râdea în față. În momentul în care am fost la Poliție a decis, în sfârșit, să ne lase să plecăm, după o oră de plâns în fața casei de check-in”, a mai povestit Ghenea, potrivit .

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Mădălina Ghenea la început de 2024

La începutul acestui an, Mădălina Ghenea a dezvăluit pe rețelele de socializare că trece printr-o perioadă mai grea. Pe atunci, actrița s-a confruntat cu câteva , motiv pentru care a decis să ia o pauză de la proiectele profesionale.

„Chiar când am crezut că devin mai puternică, Dumnezeu mi-a adus un alt test major în cale. Pentru toți care au așteptat un răspuns astăzi, îmi cer mii de scuze, dar corpul meu . Nu am ratat niciodată o zi de shooting și mereu am fost prezentă indiferent de situație, dar astăzi corpul meu nu m-a lăsat.

Trebuie să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului din spital care au avut atât de multă grijă de mine astăzi și celor care m-au făcut să mă simt puțin mai bine printr-o surpriză plină de semnificație”, a transmis pe atunci Mădălina Ghenea.