Care a fost adevăratul motiv pentru care Anca Țurcașiu și Gheorghe Gheorghiu s-au despărțit. „Era o diferenţă de 16 ani”

și Gheorghe Gheorghiu formau unul dintre cele mai frumoase cupluri ale anilor ’90. În ciuda diferenței considerabile de vârstă, de 16 ani, cei doi aveau o relație pasională și se completau. Chiar dacă totul părea perfect din exterior, iar publicul îi iubea în această formulă, cei doi s-au despărțit după 5 ani de relație.

„Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu”

În urmă cu ceva timp, Gheorghe Gheorghiu a vorbit despre relația pe care a avut-o împreună cu Anca Țurcașiu, în cadrul emisiunii „La Măruță”. Artistul a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei partenere de viață, potrivit .

„Era narcisistă. Când îi ceream să mergem cu prietenii la un grătar, ea spunea că ,«mai bine citim o carte». Am rămas în relații bune, suntem prieteni, am fost împreună cinci ani. Era frumoasă, chiar prea frumoasă. Am fost foarte bine împreună, am făcut un grup cu Mihai Constantinescu și Anastasia, au fost vremuri frumoase. A fost o relație foarte frumoasă. Nu era foarte greu să fiu într-o relație cu Anca Țurcașiu, dar așa a fost să fie.

Întotdeauna mi-au plăcut femeile, mereu am avut parte de dragoste și apreciere din partea oamenilor”, a dezvăluit Gheorghe Gheorghiu cu ceva timp în urmă, în calitate de invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Mergeam pe stradă şi plângeam”

Din nefericire, relația lor s-a încheiat după cinci ani, iar potrivit declarațiilor Ancăi Țurcașiu, unul dintre motive ar fi fost cariera acesteia, care îi solicita din ce în ce mai mult timp.

„Era o diferenţă de 16 ani între noi, dar el şi acum e un copil mare, şi atunci era mult mai copil decât mine. Cânta toată ziua la chitară, râdea, mă pupa încontinuu, ţopăia pe stradă ca un copil, iar eu veneam după o relaţie mai serioasă, mai academică, nu ştiu cum să spun, din care probabil că am sărit pentru că a fost o gură de aer.

Am suferit mult. Mergeam pe stradă şi plângeam. Mi se părea nedrept ce trăiam. Aşa că, atunci când am primit invitaţia să plec în turneu în pentru o lună, nu am stat pe gânduri”, a povestit artista, în 2011.