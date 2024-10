Care este diferența de vârstă între Mihai și Elwira Petre? Cei doi formează un cuplu de peste 20 de ani

formează unul dintre cele mai cunoscute și solide cupluri din showbiz. Cei doi au o relație de mai bine două decenii, însă puțini știu care este diferența de vârstă dintre ei.

Care este diferența de vârstă

Mihai și Elwira au devenit soț și soție în luna iunie a anului 2008, și împreună au adus pe lume două fetițe, pe Catinca, în vârstă de 11 ani, și pe Ariana, în vârstă de 5 ani, conform

Relația lor a fost admirată de public, iar diferența de vârstă dintre ei este semnificativă. Pe Mihai și Elwira îi despart doar 3 ani, ea având 42, iar el 45 de ani.

Cum s-au cunoscut Mihai și Elwira Petre

s-a născut pe 30 decembrie 1981, în Koszalin, Polonia. L-a întâlnit pe soțul ei în Republica Moldova, într-un moment în care Mihai căuta o nouă parteneră de dans, după ce colega sa suferise o accidentare. Pasiunea comună pentru dans i-a adus împreună și i-a transformat într-un cuplu remarcabil!

„Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo.

Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București.

Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin”, spunea Elwira Petre, conform Antena 1.