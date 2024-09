Care este legătura stranie între Andreea Bălan și Andreea Antonescu? „Nu a fost nimic întâmplător în viață”

și Andreea Antonescu au avut un succes uriaș cu hiturile „Lasă-mă, papa, la mare!” și „Moșule, ce tânăr ești!”, dar și în cadrul emisiunii „America Express”. Totuși, relația dintre cele două s-a răcit, iar artistele nu își mai vorbesc. Fostul impresar al trupei Andre, Săndel Bălan, consideră că prietenia celor două a fost predestinată, în ciuda relațiilor din prezent.

Săndel Bălan: „Nimic nu e întâmplător”

Andreea Bălan a vorbit în ultimele apariții publice despre relația dintre ea și Andreea Antonescu, dar și despre trupa Andre, care a fost înființată în 1999 și refăcută pentru scurt timp în 2019.

„17 ani n-a existat trupa Andre și câțiva ani, vreo 5, 6, 7 ani din anii ăștia nu am vorbit. După ce s-a terminat la vremea respectivă, o perioadă lungă nu am vorbit. Apoi ne mai întâlneam, dar nu s-a pus problema refacerii trupei. Ne mai întâlneam, mai ieșeam la cafele, ne mai povesteam, dar nu am fost niciodată foarte apropiate.

Am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri: să îl sun pe tatăl copiilor mei și să-i zic hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți și am sunat-o pe Andreea, cu care nu mai vorbisem de doi ani, să refacem trupa Andre”, a povestit Andreea Bălan.

Cum s-au descurcat cele două la „America Express”

Andreea Antonescu și Andreea Bălan a făcut echipă și în cadrul emisiunii „America Express", unde aproape câștigaseră trofeul și primire în valoare de 30.000 €.

Deși în fața camerelor erau foarte apropiate, în realitate acestea și-au făcut foarte multe reproșuri. În perioada în care au fost nevoite să stea alături, departe de casă, acestea și-au adus aminte de momentele în care au avut probleme și s-au certat.

Care sunt coincidențele dintre cele două artiste

Săndel Bălan a transmis într-un interviu recent că el crede în această prietenie: „Eu și tatăl Andreei Antonescu, Gheorghe Antonescu, am făcut Armata împreună, am fost colegi, eu cântam la chitară, ca soldat, dar și el iubea muzica, și el cânta la chitară. Ne-am revăzut mai târziu, când fetele noastre se aflau la debutul muzical și ne-am gândit că ar fi frumos să le facem o trupă, ca să cânte împreună. Eu le-am compus piesele „Lasă-mă, papa, la mare!” și „Moșule, ce tânăr ești!”, dar și alte hit-uri, care se ascultă și în prezent”.

„Pe ambele le cheamă Andreea, dar și Georgiana. Au locuit în orașe diferite, în Ploiești, și în Galați, dar tot la etajul 1, și tot la apartamentul 5, iar lista poate continua. Nu a fost nimic întâmplător în viață să ne întâlnim noi, cele două familii”, susține tatăl Andreei Bălan, exclusiv pentru Click!

De asemenea, tatăl Andreei Bălan susține că alte asemănări sunt faptul că amândouă sunt divorțate și au câte două fiice. Mai mult, cele două s-au și înrudit, Andreea Bălan fiind nașa de botez a fiicei Andreei Antonescu.

După decesul tatălui Andreei Antonescu, și el fost impresar al trupei Andre, Săndel Bălan a avut grijă de prietena fiicei sale. „I-am fost ca un tată, după ce a murit tatăl ei, țin mult la Andreea, am susținut-o atunci să dea examenul de Bacalaureat, deși era în doliu. Și cu mama ei mai vorbesc la telefon, mereu ne-am înțeles bine, țin la ele”, mai spune Săndel Bălan.