Care este numele complet al lui Dani Oțil. Ce scrie în buletinul acestuia (VIDEO)

Dani Oțil și Răzvan Simion fac parte din categoria celor mai longevive cupluri de prezentatori din televiziunea română, aceștia sărbătorind, în februarie, 16 ani de când prezintă matinalul de la Antena1.

Pentru că sunt foarte buni prieteni și în afara platoului de filmarea, cei doi au acceptat invitația lui Shelly la Testul poligraf, scrie . Astfel, în cadrul acestuia, Dani a mărturisit care este numele lui complet din buletin.

Care este numele complet al lui Dani Oțil

Puțini sunt cei care știu care este, de fapt, numele din buletin al lui . Acesta a fost întrebat care este adevărul legat de numele său complet.

Astfel că, prezentatorul a dezvăluit că poartă și numele medicului ginecolog care a asistat la nașterea lui. Mai exact, numele din buletin este Dani-Zeno Oțil.

„Este adevărat că te numești Daniel Zeno Oțil? Este adevărat că porți numele ginecologului care te-a adus pe lume?”, a întrebat Răzvan.

„În buletin așa e, port numele ginecologului. Zeno este de la ginecolog”, a venit răspunsul acestuia.



Ce mărturisiri a făcut Dani Oțil cu privire la aventurile sale amoroase

Prezentatorul are doar cuvinte de laudă la adresa soției sale, Gabrielei Prisăcariu. Știind că sunt de nedespărțit, Dani Oțil a vorbit recent despre trecutul lui și pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată. Pe mine m-a învățat Anna Lesko o vorbă, când făceam glume la televizor, că este feblețea mea. Și într-o emisiune, Răzvan îi zice ‘Anna, uită-te la el, băiat frumos, dar nu ți se pare că a fost cam vagabond?.

Și Anna, care e un bun profesionist, noi am avut o prietenie și am colaborat mult la TV pe tema asta, a fost o poveste frumoasă, inventată. M-a apucat de obraz și a zis: ‘Dani, nu o să consider niciodată, dacă noi ne vom căsători, că ai fost un vagabond. Eu voi considera că te-ai antrenat pentru mine. Și soția a preluat vorbele astea. Dar da, ultima dată ea și alte soții ne-au întrebat, în grup, dacă avem trecute în telefon, în continuare, femei cu nume de service auto”, a spus Dani Oțil.