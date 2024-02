Ce mărturisiri a făcut Dani Oțil cu privire la aventurile sale amoroase: „O experiență bogată” / Cine era feblețea prezentatorului în trecut

Dani Oțil, unul dintre din România, a făcut recent câteva mărturisiri neașteptate în privința aventurilor sale amoroase din trecut. În prezent, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai solide și cunoscute , motiv pentru care prezentatorul a subliniat că soția lui trebuie să înțeleagă că are totuși „12 ani de viață în fața ei”.

Cine a fost feblețea lui Dani Oțil

Acum, prezentatorul are doar cuvinte de laudă . Știind că sunt de nedespărțit, Dani Oțil a vorbit recent despre trecutul lui și aventurile amoroase pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Soția mea e un om inteligent, că de aia am luat-o. Dar trebuie să înțeleagă că am și 12 ani de viață în fața ei, deci o experiență bogată. Pe mine m-a învățat Anna Lesko o vorbă, când făceam glume la televizor, că este feblețea mea. Și într-o emisiune, Răzvan îi zice ‘Anna, uită-te la el, băiat frumos, dar nu ți se pare că a fost cam vagabond?.

Și Anna, care e un bun profesionist, noi am avut o prietenie și am colaborat mult la TV pe tema asta, a fost o poveste frumoasă, inventată. M-a apucat de obraz și a zis: ‘Dani, nu o să consider niciodată, dacă noi ne vom căsători, că ai fost un vagabond. Eu voi considera că te-ai antrenat pentru mine. Și soția a preluat vorbele astea. Dar da, ultima dată ea și alte soții ne-au întrebat, în grup, dacă avem trecute în telefon, în continuare, femei cu nume de service auto”, a spus Dani Oțil.

De unde a pornit pasiunea pentru Anna Lesko

În trecut, Anna Lesko era feblețea lui Dani Oțil. Nu de mult, prezentatorul a vorbit deschis despre asta și a povestit ce se întâmpla la fiecare apariție a ei. Ca să o impresioneze, Oțil a sărit de pe pod în Dâmbovița, pentru a-i aduce un peștișor de „aur”.

„Am făcut o pasiune pentru Anna Lesko. I-am făcut altar, îi aprindeam bețe parfumate, iar ea îmi aducea ciorapi, cizme, chiloți. La fiecare apariție de-ale ei făceam ceva spectaculos.

Odată m-am aruncat de pod în Dâmbovița îmbrăcat în scafandru și i-am adus peștișorul de aur. Nu era un peștișor de aur, i-am adus un cod mort. Odată, am adus niște jandarmi, m-am legat pe Turnul Televiziunii și m-am aruncat de la 30-40 de metri. Am luat cu spatele toată iarba aia din curte”, a mai dezvăluit prezentatorul, potrivit .