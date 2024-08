Care este starea de sănătate a lui Mihai Bobone. Cum se simte actorul după ce a avut probleme cu spatele

Mihai Bobonete se numără printre cei mai apreciați comedianți de la noi din țară. În vârstă de 43 de ani, acesta a devenit cunoscut publicului și din serialul „Las Fierbinți”.

În cadrul celui mai recent interviu, actorul a dezvăluit care este în acest moment starea lui de sănătate, asta după ce în anul 2023 a avut probleme cu spatele.

Cum se simte Mihai Bobone după problemele cu spatele

La finalul anului trecut Mihai Bobonete că din cauza stilului de viață dezordonat se confruntă cu probleme destul de serioase de sănătate.

În cadrul unui interviu oferit pentru , acesta a fost întrebat cum și-a începutul noul an, iar el a răspuns: „Sunt mai bine, mulțumesc de încredere! Poate puțin mai motivat decât anul trecut, pentru că 2023 a fost un an cu mari cumpene pentru mine, dar și un an cu revelații care mai de care mai mișto. Sunt cât se poate de bine în condițiile date.”

După ce a avut probleme cu spatele și a fost nevoit să facă , Mihai Bobonete a mărturisit cum se simte în prezent.

„Sunt mai bine și mulțumesc întregii echipe de la Kinetic și, în special, lui Gelu Cosma, care este unul dintre cei mai buni terapeuți în ceea ce privește problemele de locomoție sau afecțiuni ale calității vieții, în general”, a mai declarat acesta pentru sursa menționată.

Ce spune despre momentele grele prin care a trecut

Mihai Bobonete a ajuns unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, dar asta cu mari sacrificii. Au existat multe situații în care a fost stresat și chiar a suferit de burn-out, dar terapia l-a ajutat să treacă peste aceste perioade complicate.

„Am avut momente când ajungeam la burnout-ul ăla. Am ajuns în momente în care . Mă ajută mult și terapia. Fac terapie de ceva ani. Sunt împăcat cu mine.

Fac doar ce îmi place, nu mă grăbesc să ajung nicăieri. Mă bucur mai mult de prezent. Înainte nu știam să apreciez ce am, nu știam să apreciez lucrurile astea”, a afirmat Mihai Bobonete, în cadrul