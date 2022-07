Care este cea mai mare teamă a lui Mihai Bobonete? Actorul din „Las Fierbinți” a ajuns la psiholog

Mihai Bobonete a dezvăluit gândurile care îl chinuie. El a mărturisit că face terapie pentru a trece peste fricile care îl urmăresc, printre care propria lui persoană.

Dezvăluiri despre teamă

Cunoscutul actor Mihai Bobonete spune cu sinceritate cum a recurs la ajutorul unui psiholog, atunci când a simțit că singur nu mai face față greutăților, notează

„Fac terapie de ceva vreme și este un lucru la fel de important ca sportul sau ca alimentația în viața unui om. Mă ajută enorm terapia și sunt momente în care, fără sfaturile terapeutului, nu aș putea singur să găsesc calea așa de ușor”, a dezvăluit Mihai Bobonete.

Multe par să fie motivele pentru care, a ajuns la psiholog. De la frica de întuneric până la frica de o moarte timpurie, temerile nu-l lasă pe Bobonete să doarmă liniștit.

„Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final”, a adăugat Mihai Bobonete.

Actorul a precizat că pe lângă terapie îi alină bolile sufletești și Laura: „Dar pentru toate astea există Laura sau cea care deține cheile tuturor ușilor încuiate din mintea mea”

Mihai Bobonete – omul de familie

Actorul îi este recunoscător soției sale pentru toate și recunoaște că a fost o dragoste la prima vedere.

„Pe Cătă am cunoscut-o într-o seară la cantina internatului liceului ‘Mihai Viteazul’ din Slobozia. Era ceva discotecă sau petrecere și de când am văzut-o a fost dragoste la prima vedere. Când mă gândesc acum la Cătălina îmi vine în cap cuvântul “Împlinire”. Fără ea, alături de mine de aproape 30 de ani, nu aș fi reușit să fiu eu cel de azi și nici să am ce am sau să mă bucur de toate astea”

și momente grele, ca în orice familie, dar cuplul a reușit să le depășească.

„Momente grele au fost și ele, dar pe cine interesează acum asta? Va dați seama că în ăștia 30 de ani nu a fost doar lapte și miere, dar important este că, de fiecare dată, am reușit să trecem cu bine peste și să avem puterea să acceptăm și să ne bucurăm de prezent”, a spus artistul.

Mihai Bobonete nu crede într-o rețetă a căsniciei fericite și spune că toate se ajustează cu timpul, iar cel mai necesar este înțelegerea, iubirea, spațiul individual și acceptarea părerilor personale.