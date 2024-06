Carmen Harra, previziuni pentru 2023-2024: Începe o perioadă de schimbări majore. Pornim într-o altă direcție, cunoaștem numărului lui Dumnezeu

Carmen Harra a făcut previziuni pentru a doua jumătate a anului 2023. Clarvăzătoarea a precizat că ultimele luni din an energiile se calmează și facem cunoștință cu „numărul lui Dumnezeu”. Totuși, lumea trebuie să fie pregătită pentru schimbările majore care urmează.

Harra prevede că lucrurile se așează, pregătindu-se parcă pentru un nou început. O noutate notabilă este menționată, și anume o posibilă nouă economie mondială și o monedă unică internațională. Mai mult, se prevede o schimbare în clasa politică din România.

„Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în această jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție. Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în a doua jumătate a lui 2023. Per total e o perioadă în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a declarat Carmen Harra, potrivit

Economia globală: Avertismentele sumbre ale lui Carmen Harra

Cu toate că pentru a doua jumătate a anului 2023 se anticipează o îmbunătățire, din 2024, Carmen Harra prezice o perioadă economică sumbru în toată lumea. Problemele economice la nivel mondial se vor acutiza și vor persista până în 2029.

„Dar anul care vine are o forță, parcă o forță divină neobișnuită, atrăgând atenția asupra unor capete mari ale lumii, cum ar fi Joe Biden, cum ar fi Prințul Charles și Papa de la Roma.

Economic, până în 2025 – 2029, problemele se exacerbează, deci se ajunge la o cădere monetară globală, care va duce la înlocuirea monedelor, înlocuirea banilor de hârtie, mergem spre o monedă electronică, încercând să se salveze o situație prin altceva. Conducătorii lumii își dau seama că problema economică este pe undeva scăpată de sub control.

Dar până în 2029, în mod ciclic, dacă ne întoarcem până în 1929, când a fost colapsul mondial, cu 100 de ani în urmă, lucrurile se repetă ciclic, se repetă karmic. Asistăm la o situație similară, dar de alte proporții, din punctul meu de vedere, mult mai dramatică de data asta și mult mai gravă”, a mai spus Carmen Harra.