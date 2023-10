Carmen Harra, previziuni sumbre despre un nou val de COVID-19 în România: „Varianta actuală este foarte contagioasă”

„COVID-ul a revenit, dar nu are putere. Nu văd că se extinde, nu cred că va face ravagiile pe care le-a făcut în 2020 – 2021. El a intrat puternic și a început cu anumite variante mai puțin ucigătoare, dar acum el devine altceva. Devine ca un fel de gripă care atacă organismul, dar nu mortal. Are perioadele lui de apariție și dispariție”, a spus aceasta, la Wownews.

Partea proastă este că acest virus nou îi afectează pe cei mici, noi am vrea ca copiii să crească sănătos și frumos. La capitolul predicții bune, aceasta este o anticipare pozitivă, nu vă speriați, COVID-ul nu mai are forță și nu va mai avea forță în viitor. Vine altceva despre care vom mai discuta. Este ceva despre care anticipez de multă vreme. Dar o lăsăm așa deocamdată pentru că nu are rost să ne concentrăm pe ceva negativ, poate avem noroc și nici nu o să se întâmple”, a mai povestit aceasta, în emisiunea online precizată.