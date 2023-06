Carmen Harra vine cu noi previziuni pentru România: „O să pornim în altă direcție” / Ce spune clarvăzătoarea despre conducerea țării

Carmen Harra vine cu noi previziuni pentru 2023. Acest an este considerat unul de cotitură, mai ales pentru România.

2023 este un an inteligent, de revelație, un an pe care îl considerăm al lui Dumnezeu, fiind sub incidența cifrei 7.

Previziunile clarvăzătoarei pentru a doua jumătate a anului 2023

„Energetic, este o perioadă care calmează lucrurile și aduce echilibru în lume. Este însă o jumătate de an considerat numărul lui Dumnezeu pentru că intrăm în spațiu. Mai mult ca oricând, facem descoperiri epocale, pornim spre o nouă economie. Spre o nouă monedă unică internațională, ne organizăm într-o altă direcție. Este un an de revelație, este un an în care restructurăm conceptele greșite. Parcă ne iluminăm în acestă jumătate de an. O să pornim într-o altă direcție”, spune Carmen Harra.

Cu ce previziuni pentru conducerea României vine Carmen Harra

În ceea ce privește conducerea României, Carmen Harra susține că românii vor avea parte de câteva surprize, mai ales în a doua jumătate a anului.

„Pentru români, surprize, persoane noi la guvernare. Dorința de a scăpa de vechii conducători, care cred că se va manifesta în a doua jumătate a lui 2023. Per total e o perioadă în care vom avea mai multe bucurii. Mai multă liniște, mai puțină suferință”, a spus ea, potrivit .

Despre problemele economice ale României, Carmen Harra a spus că „vor continua aspectele legate de inflație, vom vedea că prețurile continuă să crească”.

Anul acesta, atenția va rămâne asupra celor mai cunoscute nume ale lumii, printre care Vladimir Putin, Joe Biden și Regele Charles.