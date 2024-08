Cât costă apartamentul în care locuiește Amalia Enache? Mansarda are vedere către Cișmigiu (VIDEO)

este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Ea locuiește împreună cu fiica ei, Alma, în vârstă de 7 ani, într-un apartament din apropierea parcului Cișmigiu din București.

A cumpărat apartamentul în care stătea în chirie

s-a mutat în București în jurul anilor 2000. A închiriat mansarda imobilului în care locuiește și acum. A plătit 4 ani chiria, ea a reușit să cumpere apartamentul cu 3 camere în care locuia. Locuința se află în apropierea parcului Cișmigiu, conform

Site-urile imobiliare arată că un apartament în zona Cișmigiu costă în jude 150.000 de euro.

Jurnalista nu are un apartament foarte mare, dar și l-a amenajat după cum visa și se bucură de faptul că este luminos.

„Eu atunci când m-am mutat la București, după studenție, după facultatea de la Timișoara, am stat cu chirie în această mansardă în apropierea parcului Cișmigiu.

E o casă pe care mi-am dorit-o foarte mult, o casă pe care am renovat-o după gustul meu. Nu e o casă mare, este un apartament cu 3 camere, dar e o casă foarte luminoasă și pentru mine e cea mai frumoasă. Îmi place pentru că e chiar aproape de Cișmigiu, e ca o prelungire a casei noastre, e așa grădina noastră, școala e aproape, mergem pe jos, e centrul aproape, facem aproape totul pe jos și pentru mine este suficient.

Eu nu visez la căsoaie, nu știu, nu am asta ca o dorință”, a declarat Amalia Enache.

Cum arată apartamentul Amaliei Enache

Știrista de la Pro TV ține foarte mult la apartamentul ei, iar în urmă cu șase ani și-a prezentat apartamentul pentru două agenții. Ea le-a arătat cum este casa sa compartimentată și aranjată.

Locuința are o bucătărie mică, în care se află atât aragazul, cât și mașina de spălat rufe. În plus, bucătăria este open space cu sufrageria.

„Eu nu gătesc foarte mult, dar în această casă se gătește foarte mult, pentru că am un copil care mănâncă foarte bine. Deși este mic locul, de aici ies de câteva ori pe zi felul unu, felul doi și prăjituri”, a povesti la acea vreme Amalia Enache.

Amalia Enache are o ușă foarte veche cu motive tradiționale pe care a găsit-o într-un magazine vechi, iar în baie are o cadă adusă din Paris.