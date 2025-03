Alexia Eram nu mai stă în apartamentul pe care și l-a cumpărat singură, în urmă cu câțiva ani. Ce s-a întâmplat cu locuința

În urmă cu câțiva ani, anunța cu entuziasm că a reușit să își cumpere singură un apartament. Acum însă, vedeta se postează dintr-o cu totul altă locuință, ceea ce a stârnit curiozitatea fanilor, care au întrebat-o ce s-a întâmplat cu prima casă.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus tânăra vedetă, în urmă cu ceva timp în urmă, potrivit .

„M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a mai spus Alexia Eram, în urmă cu câțiva ani.

De ce nu mai locuiește Alexia Eram în apartamentul ei

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe rețelele de socializare, fiica Andreei Esca a dezvăluit că s-a mutat încă de acum trei ani din ei roz. Potrivit vedetei, locuința în care stă în prezent vine cu mai multe avantaje logistice, printre care suprafața mai mare și zona în care este situat.

Cât despre apartamentul pe care Alexia Eram l-a cumpărat cu câțiva ani în urmă, acesta este dat în chirie.

„Cred că n-am vorbit niciodată despre acest lucru. Am stat câțiva ani în apartamentul meu roz și m-am mutat. E al treilea an de când nu mai stau acolo. Apartamentul este dat în chirie momentan, pentru că m-am mutat într-un spațiu mult mai mare și în altă zonă, pentru că mă învârt mai mult în zona în care locuiesc acum și îmi e mult mai ușor, logistic vorbind. Îmi trebuia puțin mai mult spațiu”, a spus Alexia Eram.