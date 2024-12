Cât costă o bere în restaurantul lui Dani Oțil. Localul prezentatorului are prețuri mari

prezentator renumit, dar și un om de afaceri de succes. Foarte mulți oameni au mers la restaurantul său pentru a vedea ce preparate a pregătit omul de TV, iar primul lucru pe care l-au observat au fost prețurile mari.

Prețuri la restaurantul lui Dani Oțil

Dani Oțil și-a deschis restaurantul în 2016, iar zvonurile de la acea vreme ziceau că ar fi investit 100.000 de euro. Prezentatorul are și un partener de afacere și mai mulți anagajți. El a fost de mult ori acuzat că practică prețuri foarte mari pentru produsele din meniu, informează

O supă de cocoș cu găluște este 35 de lei, un ciolan de purceluș este 92 de lei, iar o saramură de caracatiță este 110 lei.

Cât despre băuturi, un suc la 250 ml costă 16 lei, o sticlă de 330 ml 22 de lei, iar o bere la draught de 350 ml este 20 de lei.

Răspunsul lui Dani Oțil la criticile din mediul online

Prezentatorul a dat o replică plângerilor oamenilor legate de prețurile mari din restaurant și a spus că ele se justifică în calitatea preparatelor și că ar trebui luată în vedere și locația restaurantului.

„Răspundem răutăților de pe internet, glumițelor cum că la noi este scump, deși suntem un restaurant de nord, de mare calitate, cu servicii și pretenții, prețurile sunt astea care sunt, nu sunt cele mai mari de pe nordului”, spunea Dani Oțil, în urmă cu ceva timp.

Dar, glumele legate de prețurile mari de la restaurantul lui Dani Oțil au fost continuate chiar și de către colegii săi. În timpul unui podcast, Răzvan Simion și Mihai Bobonete au făcut haz de necaz de acest subiect.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani?

Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.