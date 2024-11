Cât te costă să mănânci paste la restaurantul lui Florin Ristei. Un cunoscut vlogger a dezvăluit nota de plată: “Nu e nevoie să iau din ele mai mult”

nu este doar un artist talentat, ci și antreprenor, are un în Centrul Vechi al Capitalei. Recent, Matei Teodoru, un cunoscut vlogger de pe YouTube a vizitat restaurantul cântărețului și a vrut să vadă cât îl costă să mănâne la restaurantul deținut de Florin Ristei.

Matei Teodoru a comandat o porție de paste cu trufe, desert, dar și două băuturi. La final, a dezvăluit câți bani a dat pe nota de plată, potrivit .

„Am luat un singur fel principal de mâncare și un desert”

„Restaurantul Naive este al lui Florin Ristei, jurat, cântăreț, prezentator tv. Și el a ales drumul antreprenoriatului precum l-a ales și Dani Oțil și s-a dus aici în Centrul Vechi, la ultimul etaj al acestei clădiri. Așa că vă invităm cu noi înăuntru. Locația este superbă. N-am ce să zic. Mi-a plăcut foarte mult și nici nu are ce să-ți placă. Este la etajul 6 în Centrul Vechi și sunt puține clădiri înalte în Centrul Vechi, tocmai de asta cred că este o locație selectă. Meniul este destul de variat și destul de interesant din punct de vedere al poveștii. Fiecare preparat are o poveste.

Am luat un singur fel principal de mâncare și un desert. O porție de paste cu trufe, preparat care ar trebui să fie foarte bun. Are în rețetă ciuperci, sos de hribi, parmezan și trufe. Miroase extraordinar de bine. Am testat aceste paste în foarte multe locații din București, ceea ce înseamnă că ar trebui să venim cu o părere avizată”, a spus vloggerul, într-un clip publicat pe YouTube.

Cât a fost nota de plată la restaurantul lui Florin Ristei

Vloggerul a spus că i-au plăcut pastele și le acordă nota 9.62. De asemenea, a dezvăluit și cât a plătit pentru ce a consumat. Pentru porția de paste, a scos din buzunar 76 de lei, iar toată comanda a ajuns la 150 de lei.

„Da, bro, se înscrie bine. Nu sunt paste din comerț, par să fie făcute în casă. Bucăți de parmezan cât cuprinde. Nu e nevoie să iau din ele mai mult. Nota este de 9.62 – pentru gust. Este cea mai mare notă pe care am dat-o până acum. Îmi place că sunt bucăți cu totul de hribi, trufe și parmezan. Top! Pastele sunt absolut geniale. Servirea este foarte bună, iar abordarea ospătarilor este ca la carte”, a mai spus Matei Teodoru.

Florin Ristei a povestit în cadrul unui podcast cum a ajuns să fie acționarul unui restaurant din Capitală.

„Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut de mult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021. Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am încercat ceva mai sofisticat, altfel.

Nu a mers o perioadă, am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii. De când s-a dat drumul la pandemie… este măcel! Am băgat acum că la 3 să plece toată lumea. La 3 se aprinde lumina, se oprește muzica. Poți să mai stai să îți termini băutura cu muzică mai încet”, a mărturisit Florin Ristei, în podcast-ul lui Radu Țibulcă.