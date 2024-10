Ce a ales să facă Oana Moșneagu imediat după nunta cu Vlad Gherman.„Intenționez să...”

În luna aprilie a acestui an, au devenit soț și soție, marcând un nou capitol în viața lor. Ceremonia religioasă a avut loc în iunie, iar acum, la câteva săptămâni după marele eveniment, Oana Moșneagu dezvăluie planurile sale pentru cele două rochii purtate în ziua nunții.

„Au locul lor special”

Oana Moșneagu a mărturisit că intenționează să vopsească a doua rochie de mireasă, cea purtată la petrecerea de nuntă, pentru a o putea folosi la alte evenimente, potrivit

„Intenționez să vopsesc a doua rochie, cea de la petrecere, îmi place extrem de mult cum se simte pe corp și câtă lejeritate în mișcare îmi oferă, îmi place tare și cum arată pe mine, așa că aș vrea să o mai port, dacă am ocazia, la vreun eveniment. Dacă reușesc să găsesc o vopsitorie potrivită, având în vedere că rochia are și corset și materialul e mătase naturală, o să mă vedeți purtând-o pe albastru, cel mai probabil. (râde)” – a declarat Oana Moșneagu, într-un interviu viva.ro.

Pe lângă rochii, actrița a povestit și despre accesoriile sale de nuntă, care vor fi păstrate într-un mod special: „Când vine vorba despre accesorii, au locul lor special într-o cutiuță, o să le mai port în mod sigur, mai ales că la prima rochie am avut perle. În schimb, o amintire pe care o voi păstra într-un mod special este cea a buchetului meu de flori. Atât pe al meu, cât și pe al nașei le vom avea, în două luni, sub forma unui tablou, le-am trimis către un artist care înrămează flori uscate. Buchetul meu va fi împărțit în două, pentru mine și domnișoara de onoare care a prins buchetul în noaptea nunții, de-abia așteptăm să vedem cum va arăta!” – a mai spus actrița, pentru sursa citată.

Care este povestea rochiilor de mireasă purtate de Oana

a împărtășit ce aventuri a întâmpinat în alegerea celor mai importante rochii din viața ei.

„Povestea rochiilor mele este una lungă și anevoioasă. (râde) Mi-a luat foarte mult timp și multe vizite în muuuulte magazine ca să găsesc ceea ce mi-am dorit. Am plecat la „vânătoarea de rochii cu multe poze de pe Pinterest descărcate în telefon, cu croieli și materiale în minte, cu dorințe clare. Nimic din ce mi-am dorit inițial nu s-a întâmplat și în realitate. Ce îmi alesesem eu nu am găsit, ba, mai mult, ce găseam similar nu mă avantaja deloc. Mărgele, paiete, aplicații, dantelă am evitat.

Nu doar pentru că nu mă reprezintă, dar și pentru că, de fiecare dată când puneam pe mine o rochie decorată cu așa ceva, exista categoric un loc în care să mă deranjeze pe piele, adică mă zgâriau sau se simțea incomod. Și nu era vorba despre calitatea rochiilor, era vorba despre pielea mea și despre ce tolerează ea. Într-un final, m-am întors la una dintre primele rochii probate, cea în care m-am simțit cel mai bine și care mă reprezenta cel mai mult, iar pe a doua am ales-o diferită ca stil și mult mai lejeră, ca să pot dansa în ea toată noaptea. Și așa a fost, am dansat până la sfârșitul petrecerii, iar în ambele rochii m-am simțit așa cum ar trebui să se simtă orice mireasă în ziua nunții ei, frumoasă și specială”, a adăugat aceasta.