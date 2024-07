Ce a făcut Irinel Columbeanu cu cei 50.000 de euro pe care i-a strâns la nunta cu Monica Gabor: „Nu mă simt tentat...”. Ce spune fostul om de afaceri

Irinel Columbeanu a dezvăluit ce a făcut cu darul de 50.000 de euro de la nunta , femeie cu care a fost împreună din 2006 până în 2011. Chiar dacă în prezent nu mai vorbește cu fosta lui soție, Columbeanu nu poate să treacă cu vederea cele mai frumoase momente petrecute alături de Monica.

Irinel Columbeanu, despre darul de nuntă în valoare de 50.000 de euro

Deși cei doi nu își mai vorbesc, multe persoane își aduc aminte de marele eveniment al acestora, având în vedere că a fost foarte mediatizat pe atunci. Irinel Columbeanu își aduce aminte cu drag de momentul în care a spus singurul „DA” în fața unei femei.

Irinel Columbeanu și Monica Gabor au avut mulți invitați la nuntă, iar în urma evenimentului au strâns 50.000 de euro. a dezvăluit ce au făcut cu banii pe care i-au primit la nuntă și, spre mirarea tuturor, nu i-au investit, ci au făcut o donație unei fetițe suferinde.

„Binele se face în liniște. (…) Nu mă simt tentat să dezvălui, cu toate că am fost la Constanța cu banii pe care i-am strâns după nuntă, i-am donat mamei unei fetițe care avea probleme. Da, 50.000 de euro. Am fost și pe la Cluj și am ajutat niște persoane, cât să își găsească un adăpost mai bun”, a spus Irinel Columbeanu, potrivit .

Ce pensie are Irinel Columbeanu în 2024

Chiar dacă de-a lungul timpului s-a bucurat de un succes pe plan profesional, fiind la un moment dat unul dintre cei mai mari oameni de afaceri ai României, Irinel Columbeanu în prezent.

Fostul soț al Monicăi Gabor locuiește acum la azilul din Ghermănești, fiind nevoit să se mute din apartamentul în care locuia cu chirie.

„Irinel este bine. Are o pensie pe lună de 2.000 de lei. Duce o viață liniștită aici. Dimineața se trezește, ia micul dejun, bea un ceai după care o cafea fără cofeină. Recent i s-au făcut toate analizele medicale și ceea ce este cel mai important este că nu are AVC. Zilnic merge aici, la azil, la sală, face mișcare. Nu are moralul scăzut, nu l-am văzut niciodată să plângă, este bine aici.

Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a mărturisit Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni.