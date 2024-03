Irinel Columbeanu: „Mă duc să-l cunosc pe viitorul ginere”. Fostul om de afaceri nu a mai vorbit cu Monica şi Mr Pink

Irinel Columbeanu a mărturisit că ultima lui dorinţă e să mai meargă să o vadă o dată în SUA pe fiica lui, Irina. Irinel Columbeanu se află în azilul de la Ghermăneşti, deţinut de omul de afaceri Ion Cassian.

Fostul om de afaceri a dezvăluit că nu a mai vorbit decât cu Irina

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb.

Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a declarat Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.

„Irina n-a mai fost demult în România, dar nu cred că mai vrea să vină. E aproape cât maică-sa de înaltă acum, a crescut foarte mult. Cu Pink și cu Monica nu am mai comunicat, ci doar cu Irina”, a precizat Irinel Columbeanu pentru sursa citată.

Irinel Columbeanu se află în azilul de la Ghermăneşti, deţinut de omul de afaceri Ion Cassian. Şi tatăl lui Irinel Columbeanu a stat acolo înainte de a muri.

Irinel Columbeanu este fericit la azil

În vârstă de 66 de ani, fostul milionar de la Izvorani stă la azilul de bătrâni de aproximativ o jumătate de an, acolo unde, potrivit proprietarului, duce o viață liniștită.

Cu toate că și a fost nevoit să se mute din apartamentul în care locuia cu chirie, Irinel Colmbeanu nu pare să fie afectat de faptul că viața acestuia s-a schimbat la 180 de grade.

De curând, Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni din Ghermănești, a vorbit despre rutina fostul afacerist.

Am văzut că are un album de poze cu fiica sa lângă pat și se uită mereu la el. Un prieten am înțeles că i l-a făcut. De vorbit la telefon vorbește cu ea de două – trei ori pe săptămână. Tot timpul îl aud vorbind de Irinuca. Știu că ea îi mai trimite bani din străinătate, dar nu am intrat în detalii mai multe să aflu ce și cum pentru că nu este treaba mea”, a declarat acesta, potrivit .