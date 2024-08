Ce anunț a făcut Gina Pistol înainte de Masterchef 2024. „Vreau să mă reconectez cu corpul meu”

revenit în televiziune după o pauză de câtiva ani în care s-a ocupat de fiica ei. Ea revine odată cu cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, la emisiunea Masterchef de la Pro TV. Cu această decizie care a bucurat fanii, Gina a mai luat încă o hotărâre, dar în plan personal.

Ce decizia a luat vedeta

Masterchef va începe în această toamnă, fi prezentatoarea emisiunii. Premier ava avea loc în 10 septembrie și va fi difuzat în fiecare luni și marți. Gina Pistol a acceptat să se întoarcă în televiziune alături de cei trei jurați, iar odată cu decizia din plan profesional, a mai luat una foarte importată și în plan personal, conform

Prezentatoarea TV a dezvăluit că se va apuca serios de slăbit. Deși nu îi va fi ușor, pentru că la filmări va fi înconjurată doar de preparate sophisticate și delicioase, dar va urma o dietă personalizată. În plus, se va apuca și de sport.

„Da, am început de curând. M-am mai antrenat acum mulți ani. Și acum simt niște schimbări în organismul meu. Nu foarte plăcute. Și, cumva, vreau să mă reconectez cu corpul meu. Pentru că și nemâncatul, dietele ținute prost, te dezechilibrează.

Nu pot eu să mă înfometez. Îmi place mâncarea. Dar am mâncat prost. La un moment dat, am avut perioade în care am mâncat foarte prost. Dar, acum mă țin de dietă. Și mi-e foarte greu la filmări să țin dietă, pentru că stau înconjurată de mâncăruri și de tot felul de mirosuri, iar eu sunt pofticioasă.”, a declarat Gina Pistol.

Ce spune Gina Pistol despre acest sezon

Vedeta a spus că este nerăbdătoare să prezinte emisiunea Masterchef și că deja s-a atașat de toți concurenții.

„O să vedem împreună. Eu vă pot spune ca și om implicat acolo, că este un sezon super. Sunt niște oameni foarte mișto. Nu ai cum să nu-i iubești, nu ai cum să nu-i îndrăgești, nu ai cum să nu-ți dorești ca fiecare în parte să câștige trofeul MasterChef și premiul de 70.000 euro. Pentru că deși sunt diferiți, fiecare sunt foarte oameni foarte tari. N-am văzut nimic din imagini”, a mai spus Gina Pistol.