Ce condiții ar impune Bianca Drăgușanu dacă i s-ar propune un rol într-un film

Bianca Drăgușanu este o femeie împlinită și nu ar mai face niciun compromis în viața ei, chiar mai are câteva visuri de îndeplinit. Vedetei i-ar plăcea să devină actriță și să calce pe urmele Angelinei Jolie, însă în condițiile impuse de ea.

Frumoasa blondină a făcut parte pentru o scurtă perioadă din distribuția serialului „Narcisa Sălbatică” și ar vrea să urce din nou pe platourile de filmare, doar dacă ar fi protagonistă și ar fi remunerată pe măsura așteptărilor ei.

„Depinde, am mai avut o experiență de genul acesta în «Narcisa Sălbatică». Eu ori sunt rolul principal, ori ies din film. Așa că, deocamdată joc în cel mai tare film pe care l-am văzut: viața mea!…Depinde de rol și de film, muncă voluntară nu fac. Să vină propunerile și te țin la curent”, a declarat Bianca, în exclusivitate, pentru

Cum își câștigă Bianca Drăgușanu banii ?

Vedeta susține că nu câștigă bani pentru că este frumoasă, ci pentru că este inteligentă și muncitoare. Pe lângă , vedeta are și multe contracte de imagine în mai multe domenii.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. La nivelul la care câștig eu acum, e normal să am în jur doar oameni de succes. Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, explică Bianca Drăgușanu.