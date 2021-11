Bianca Drăgușanu nu pune mare preț pe frumusețe: „De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai de succes femei de pe Instagram. Femeia e mândră de ceea ce a reușit să obțină de la viață și spune că poate să-și permită mai multe lucruri.

Cum poți să câștigi 100.000 de euro

Diva Instagramului spune că secretul succesului constă în mintea ageră. Aceasta recunoaște că e frumoasă, dar aspectul fizic nu reprezintă punctul forte.

„Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a spus Bianca Drăgușanu pe platoul emisiunii „La Măruță”.

Creier sau frumusețe

Vedeta susține că muncește mult și nu depinde financiar de bărbați. Aceasta are multe contracte de imagine și activează în mai multe domenii.

„La nivelul la care câștig eu acum, e normal să am în jur doar oameni de succes. Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, explică Bianca Drăgușanu.

Ce note a avut la școală

Prezentatoarea a fost eminentă la școală. Vedeta a absolvit Liceul de Informatică din Petroșani și a luat 9.50 la examenul național de Bacalaureat.

“Dacă vă interesează, am luat BAC-ul cu 9, 50. Dacă urmam o facultate de medicină, pentru că pasiunea mea mare e medicina estetică, cred că eram printre cei mai buni. Am făcut doi ani de ASE și îmi pare rău că nu am continuat”, a povestit Bianca Drăgușanu.

La un moment dat, aceasta a devenit și fața unei companii care se ocupă cu videochat. Contractul respectiv i-a adus 100.000 de euro. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Bianca Drăgușanu face numai ceea ce îi place

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a conchis Bianca Drăgușanu.

Diva Instagramului și-a făcut recent încă o intervenție estetică. Vedeta a apelat la ajutorul unui specialist din Cluj, care i-a injectat pomeții. Procesul fiind filmat și postat pe Instagram.