Ce le-a răspuns Elena, mama lui Marcel de la Insula Iubirii, haterilor. Ce studii are inspita

Marcel este una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii sezonul 8. El a reușit să se facă cunoscut prin frazele memorabile pentru care este adesea atacat de hateri. Mama ispitei i-a pus pe hateri la punct, dezvăluind ce studii are fiul său.

Ce studii are Marcel, ispita de la Insula Iubirii

Marcel Andrei se bucură de faimă datorită replicilor sale de la Insula Iubirii sezonul 8 și la nici două săptămâni de la începutul show-ului a semnat deja numeroase contracte și a scos chiar și propria melodie.

Odată cu faima care a venit în urma show-ului, Marcel Andrei este criticat cu fiecare ocazie. Cu toate acestea, Marcel are o poveste destul de tristă, având în vedere că a fost nevoit să se întrețină singur de la 15 ani, când părinții lui au ales să meargă pe drumuri diferite.

Ispita de la Insula Iubirii a lucrat în armată pentru o vreme, iar apoi a decis să se stabilească în Tenerife, unde, timp de mulți ani, a lucrat ca ospătar la un restaurant de lux.

Când haterii au întrebat-o pe mama lui, Elena, câte clase are, aceasta nu a ezitat să le răspundă internauților.

„Draga mea, el deja a spus, a terminat liceul cu Bac. Emisiunea e pentru distracție, ne mai scoate din depresie”, le-a răspuns Elena, mama lui Marcel, haterilor.

Marcel Andrei, mărturisiri neașteptate despre copilăria lui

Într-o conversație cu Maria, iubita lui Dani Ungureanu, de la 15 ani, în special după ce părinții lui s-au despărțit. Fiind destul de tânăr, Marcel a fost afectat de decizia părinților.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit Marcel.