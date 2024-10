Marcel Andrei, ispita de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre copilăria lui: „Eu am o istorie...”

Sezonul 8 din Insula Iubirii este poate unul dintre cele mai controversate de până acum. Cuplurile și ispitele trăiesc experiențe de neuitat în Thailanda. Cei care au mers la această emisiune pentru a-și testa relațiile , iar unii dintre ei și-au pierdut deja încrederea în sufletul pereche.

Marcel Andrei este una dintre inspitele din acest sezon de Insula Iubirii, iar la început s-a prezentat ca fiind un băiat „rău”. După discuțiile pe care le-a avut cu Maria, o concurentă care a venit la această emisiune pentru a-și testa relația, se pare că Marcel nu este chiar atât de „bad boy” și că a avut o copilărie destul de dificilă.

Marcel Andrei, despre copilăria pe care a avut-o

Marcel i-a povestit Mariei, cu care petrece cel mai mult timp pe Insula Iubirii, că a crescut singur de la 15 ani, după ce părinții lui au decis să se despartă. La acel moment, despărțirea l-a marcat, întrucât era destul de mic pentru a înțelege ce s-a întâmplat.

„Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu. Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit Marcel, la Insula Iubirii, scrie .

Cât costă cazarea în resortul de lux unde s-a filmat Insula Iubirii

Sezonul 8 din Insula Iubirii . Cei care își doresc să se cazeze acolo trebuie să știe că au nevoie de un buget destul de consistent, întrucât locația este de cinci stele și se află de-a lungul plajeor din Phang Nga.

Resortul de lux se află la o oră de mers cu mașina de orașul Phuket și la 40 de minute de aeroport.

Persoanele care își doresc să petreacă un sejur în resortul de lux unde s-a filmat Insula Iubirii trebuie să știe că pentru o săptămână trebuie să plătească 1.380 de lei (270 de euro) pentru două persoane. Prețurile diferă în funcție de perioada în care alegeți sezonul. În luna ianuarie, prețul pentru același sejur costă 3.839 de lei pentru două persoane, iar în februarie costă 2.900 de lei.