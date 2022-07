Ce mai face sora Danielei Crudu. Ana s-a mutat în Suedia și s-a măritat cu un șofer de camion (FOTO)

Ana-Maria, sora Danielei Crudu, s-a măritat şi religios cu Adrian Neagu. Iar nunta a avut loc în Italia. Cei doi au avut cununia civilă anul trecut. Ei au ales să facă ceremonia religioasă și petrecerea în Italia, deși locuiesc în Suedia, căci acolo stă mama Cruduțelor.

Ana-Maria Crudu s-a măritat

„Mama s-a ocupat de nuntă. Ea mi-a găsit restaurant. Daniela m-a ajutat cu partea de video și fotografii, iar artiștii care ne-au cântat ne sunt prieteni, ne știam de mult timp. A fost o nuntă foarte frumoasă, între prieteni”, a povestit Ana, pentru

Citește și:

Adrian locuiește din copilărie în Suedia și are cetățenie suedeză.

„Suedeza este grea, dar am învățat-o și eu, am făcut opt luni cursuri. Acum lucrăm la un bebe”, a mai afirmat fosta concurentă de la “Chefi la cuțite”.

Ea a mai spus că se înțelege foarte bine cu soacra: „E prietena mea cea mai bună. Are 50 de ani și e aproape de-o vârsta cu mama. Mergem împreună la plajă, la mall, ca două prietene”.

Cum s-au cunoscut Ana Maria Crudu și soțul ei

Adrian Neagu lucrează ca şofer de camion în Suedia. S-au cunoscut când Ana a mers într-o mică vacanță în această țară: „Ne-am îndrăgostit pe loc şi nu m-am mai întors acasă. Am venit pentru o vacanță și am rămas pentru totdeauna acolo”.

„Pe 8 ianuarie 2021 ne-am văzut prima dată, pe 28 mai ne-am logodit și pe 18 septembrie am făcut cununia civilă. Iar pe 18 iunie anul acesta am făcut și nunta. M-a cerut la scurt timp după ce ne-am cunoscut, am zis ”Da!” imediat. Şi acum sunt mai îndrăgostită și mai fericită ca înainte de nuntă. Pentru că îl ador pe soțul meu. Mă face să mă simt iubită”, a mai spus Ana, pentru Click!.