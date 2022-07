Maria Constantin, mireasă pentru a treia oară: Artista de muzică populară a pus totul la punct pentru nunta cu Robert Stoica

Maria Constanin este o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere. Iubește nebunește și este iubită la rândul ei de nimeni altul decât Robert Stoica.

Controversata cântăreață care a devenit cunoscută în urma scandalurilor în care a fost implicată de-a lungul timpului se simte .

Maria Constantin se căsătorește a treia oară

Maria Constantin nu își mai dorește ca , așa cum s-a întâmplat în cazul celei de-a doua căsnicii, așa că va avea grijă să fie foarte discretă din acest punct de vedere.

Artista de muzică populară a făcut noi dezvăluiri despre nuntă și a povestit că va avea loc anul în 2023 și se va desfășura într-o zi din cursul săptămânii.

„Sunt sănătoasă, fericită, asta e tot ce contează. Da, se aude că bat clopote de nuntă, dar mai este până la anul, noi vrem să facem nunta în cursul săptămânii și atunci mai avem timp, găsim sala liberă, lăutari, de toate”, a declarat pentru Impact.ro, Maria Constantin.

„Nu știu dacă voi cânta neapărat, pentru că am atâția colegi care vor veni să fie alături de mine, încât nu știu dacă o să am timp să cânt la nunta mea. O să chem toți prietenii și cum prietenii sunt mulți.

Ne dorim foarte tare să vină Adrian Minune, care oricum va fi prezent pentru că este și prietenul nostru de familie, îmi doresc să vină Viorica de la Clejani pe care o iubesc, e sufletul meu, mi se pare cea mai tare, o să vină colegi de-ai mei. Important este că vor fi oameni cu care suntem pe aceeași lungime de undă.

La anul va fi nunta, pentru că anul acesta am foarte multe evenimente, încât nici nu știu cum o să le onorez pe toate”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Pentru marele eveniment, Maria Constantin are deja totul pus la punct.

„Sunt la a treia nuntă! Lasă că sunt altele la a cincea și tot se despart. Dar la mine, va fi ultima. Mi-am promis solem și am luat decizia asta chiar înainte să mă mărit a treia oară. M-am maturizat, am trecut prin foarte multe. Am văzut că noi nu ne certăm, tocmai asta e!.

Rochia de mireasă este stabilită. Am modelul. Se ocupă prietenul meu Florin Burescu. Va fi o rochie frumoasă, simplă, super drăguță, mai mult nu vă spun. Eu am fost mireasă deja de două ori, am avut toate modelele de rochii, și sirenă, și prințesă. E pregătit tot, nunta va fi în București, la un restaurant select. Vor veni și vor cânta toți colegii mei”, a spus Maria Constantin, notează

Maria Constantin a trecut deja prin două căsnicii

Primul soț al Mariei Constantin a fost artistul Ciprian Tapotă, alături de care are un băiat. În urma divorțului dintre cei doi, fiul solistei de muzică populară a rămas în grija tatălui său.

În perioada dintre 2015 – 2018, îndrăgita cântăreață a fost căsătorită cu omul deafaceri, Marcel Toader, de care s-a separat cu . Fost rugbist, acesta s-a stins din viață în data de 3 august 2019, în urma unui stop cardiac. la vârsta de 56 de ani.

Reamintim faptul că după ce în spațiul public a apărut informația că ei vor divorța, Marcel a acuzat-o pe Maria că a fost infidelă și a scos la iveală amănunte incendiare din intimitatea lor. După tot scandalul cu Marcel Toader, cântăreața a ajuns la psiholog.