Ce s-a întâmplat cu unicul fiu al regretatei Cornelia Catanga. Tatăl lui, Aurel Pădureanu, este cel care a făcut anunțul

Singurul fiul al regretatei se pregătește să devină tătic.

Deși fiica acestuia va avea cetățenie americană, precum mama ei, iată că Alex Pădureanu, pianist de succes, nu vrea să se mute definitv în SUA. Aurel Pădureanu, tatăl lui, a dat mai multe detalii despre relația pe care o are cu băiatul lui, dar și despre dorul mistuitor de Cornelia, conform .

„Se va duce un pic, acolo, dar speră să revină în România”

Aurel Pădureanu a povestit că e nerăbdător să devină bunic, nora sa urmând să aducă pe lume o fetiță, în luna septembrie. Micuța se va naște la New York.

„Nepoata mea, care va purta numele Corneliei, va avea cetățenie americană, prentru că se naște acolo. Acolo e bine cu sistemul medical, nu ca aici. Și Alex, fiul meu, va pleca la New York, încă mai are pe aici spectacole, mai strânge bani. Se va duce un pic, acolo, dar speră să revină în România, cu iubita și cu fiica lor, pentru că aici are cariera muzicală. În plus, nu vrea să ne lase singuri, nici pe mine, nici pe mămica lui, Cornelia. De trei ani, aproape în fiecare zi, mergem la soția mea, la mormânt, ca să ne mai alinăm dorul. Sufletește, ce să zic, mi-am mai revenit un pic, caut în permanență să mă gândesc că nu o mai pot aduce înapoi. Mă duc la cimitir, mai plâng un pic…!”, a povestit Aurel Pădureanu.

„Toate-s scumpe, viața este foarte grea”

Aurel Pădureanu a precizat că toate sunt scumpe în România și că viața este grea aici:

„Toate-s scumpe, viața este foarte grea, dar, mergem înainte, ce să facem, cu ajutorul rugăciunilor va fi bine! Dacă ești sănătos, mai faci și bani și treci mai ușor peste toate greutățile vieții”, a mai spus acesta.

Amintim că regretata Cornelia Catanga a încetat din viață pe 26 martie 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, fiind înmormântată la Cimitirul Ghencea Civil.