Ce spune Adrian Cioroianu despre divorțul de Daniela Nane / Cei doi s-au despărțit după opt ani de căsătorie

Nu de mult, Daniela Nane, în vârstă de 52 de ani, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că . Anunțul a fost făcut după ce actrița a fost surprinsă în ipostaze tandre, sărutându-se cu noul ei iubit, tânărul Octavian Ene.

Adrian Cioroianu, despre divorțul de actrița Daniela Nane

Istoricul Adrian Cioroianu și Daniela Nane erau împreună de aproape opt ani și păreau a fi un cuplu fericit, deși erau destul de discreți atunci când erau în public. După ce actrița a anunțat că a divorțat de el, Cioroianu a făcut o serie de mărturisiri cu privire la despărțirea dintre ei.

Cei doi s-au căsătorit în anul 2016 și deși pozau ca fiind un cuplu fericit, Adrian Cioroianu a confirmat că existau neînțelegeri între ei.

„Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și Nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a mărturisit Adrian Cioroianu, potrivit .

, Daniela Nane s-a îndrăgostit de un bărbat cu 23 de ani mai tânăr.