Ce studii are, de fapt, Ilinca Vandici! Nimeni nu și-ar fi imaginat să aibă această meserie

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi. Aceasta și-a început cariera de aproape două decenii și este gazda emisiunii „Bravo si Stil!” de câțiva ani.

Nimeni nu și-ar fi imaginat ce studii are la bază vedeta

Ilinca Vandici, s-a născut pe 17 iunie 1986, la Oradea și a terminat Facultatea de Management și Marketing la Universitatea Româno-Americană din București. De asemenea, prezentatoarea are un masterat în Managementul Strategic al Firmei.

„Îmi folosește, pentru că mă organizez foarte bine și îi organizez și pe alții și știu cum să fac să fie toată echipa fericită”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit kanald.ro.

Aceasta a participat și a câștigat mai multe concursuri de Miss în urmă cu mai mulți ani, printre care Miss Bihor și Miss Mamaia. Ilinca Vandici a participat și la concursul „Model of the Universe 2004”, câștigând premiul presei, care i-a adus un curs de pregătire în televiziune din partea B1TV, post unde în același an a devenit prezentatoarea rubricii „Meteo”.

Prezentatoarea nu este la fel de înaltă ca la televizor

A fost prezentatoare și în cadrul altor emisiuni, precum: „Bulevard”, difuzat tot la Kanal D. În plus, a apărut pe scenele a mai multor designeri români pe vremea când practica modelling-ul.

„Am 1,69. Nu spun asta niciodată, spun întotdeauna că am 1,70, pentru că nu știu, mi se pare că are o tentă și nu îmi doresc asta. Și atunci, oricine mă întreabă, spun că am 1 metru 70. Par mult mai înaltă la televizor, pentru că televizorul, de obicei, mai ales acestea de ultimă generație, înalță și lățește. E bine că sunt slabă și nu mă lățește mai mult decât e cazul. E frumos că mă înalță și mai mult. Și să nu uităm că întotdeauna am tocuri de 12 centimetri iar asta evident că mă ajută foarte tare la postură și la înălțime.

De aia aveți senzația despre mine, când mă vedeți la televizor, că sunt super înaltă și când ne întâlnim în realitate toată lumea îmi spune „Vai, ce mică și firavă ești”. Da, sunt mică și firavă, dar și când îmi pun tocurile de 12, nu mă oprește nimic”, a menționat Ilinca Vandici într-un vlog, în urmă cu ceva timp.