Ce spune Ilinca Vandici despre foștii ei: „Era gen bad boy. Am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”

Ilinca Vandici este foarte deschisă cu urmăritorii săi. Vedeta vorbește deschis despre tot ce i se întâmplă în viață și oferă o mulțime de sfaturi. Aceasta este o femeie de succes și o mămică împlinită.

Câți foști a avut Ilinca Vandici

Vedeta a vorbit, recent, în cadrul unui interviu despre relații cu bărbați și a detaliat ce acceptă și ce nu agreează în viața de cuplu. Ilinca Vandici a mărturisit că o perioadă de timp a fost atrasă numai de băieți răi, preferând relații toxice.

„M-am îndrăgostit în clasa a doua, de colegul meu de clasă. Îl chema Vlad Roman. Și a ținut până undeva în clasa a șaptea când am avut practic primul meu iubit. Eram la o petrecere, într-o vară, am văzut un băiat care era cu vreo cinci ani mai mare decât mine și era gen bad boy. Lungă perioadă din viața mea am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”, a spus Ilinca Vandici.

Vedeta și-a schimbat gusturile și este foarte mulțumită de alegerile făcute. Ilinca spune că dragostea pentru ea înseamnă exact ceea ce are acasă. Vedeta are o relație închegată în care există înțelegere, prietenie și pasiune.

Carieră sau familie? Ce alege Ilinca Vandici

Având un program încărcat, Ilinca Vandici reușește să se dedice familiei. Se pare că prezentatoarea și-a găsit echilibru și se bucură de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi.

„Cred că am găsit echilibrul între viața personală și carieră. Cu multă organizare și disciplină reușești să le faci față ambelor, să le împaci pe amândouă și să reușești să te bucuri atât de o carieră înfloritoare, cât și de o familie frumoasă”, a remarcat Ilinca Vandici.

Potrivit acesteia, familie și carieră sunt lucruri esențiale, ce necesită timp, implicare și dragoste. Vedeta este sigură că a găsit rețeta succesului.

„Nu pot spune în cuvinte care este aceasta, în afară de organizare și foarte multă disciplină, e nevoie de iubire, atenție și răbdare din belșug”, a adăugat Ilinca Vandici pentru cancan.