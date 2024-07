Ce studii are Ioana Grama. Influencerița nu profesează în domeniu: „Nu m-am gândit niciodată că o să fac ceva în sensul ăsta”

Ioana Grama se numără printre , dar și printre cele mai cunoscute influencerițe de la noi. De-a lungul timpului, ea s-a făcut remarcată prin intermediul social media, unde este urmărită de peste jumătate de milion de persoane.

Chiar dacă activează în online de peste 10 ani, aceasta nu este singura sursă de venit a influenceriței. Din pandemie, Ioana Grama a început o afacere cu pijamale, care odată cu trecerea timpului s-a diversificat.

Ioana Grama a dezvăluit ce studii are

Influencerița a dezvăluit recent că este absolventă de Geografie și că este conștientă că nu a făcut această facultate pentru a-și continua o carieră în acest domeniu.

„Am terminat Geografie, nu am profesat niciodată, călătoresc doar. Am făcut Geografia Turismului, dar nu am făcut-o cu gândul că o să profesez în domeniul ăsta neapărat. Puțini sunt oamenii care chiar profesează în domeniile pe care le studiază și sunt foarte norocoși de altfel, dar eu nu m-am gândit niciodată că o să fac ceva în sensul ăsta. Nu m-aș vedea făcând altceva niciodată”, a spus ea, pentru .

Ce surse de venit mai are Ioana Grama, pe lângă social media

Creatoarea de conținut nu are doar o sursă de venit. Pe lângă social media și pe lângă parteneriatele pe care le are cu diverse branduri, Ioana Grama are și o afacere cu haine, care acum se bucură de un real succes.

„În pandemie a pornit, îmi doream să fac niște pijamale, niște haine de casă și am fost curajoasă și am pornit acest brand în pandemie și a mers foarte bine. Am ajuns la de toate. Dacă nu te implici în propria afacere, mai bine nu faci nimic”, a mai spus Ioana Grama pentru sursa citată.