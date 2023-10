Cel mai mare secret al Gabrielei Cristea a ieșit la iveală / Pentru ce bărbat a fugit de acasă, când avea numai 18 ani

Până să îl întâlnească pe Tavi Clonda, a avut parte de mai multe relații eșuate, opt la număr. Acum, ea și Tavi au împreună două fetițe minunate și se sprijină reciproc necondiționat.

Gabriela Cristea ar fi fugit de acasă la 18 ani pentru un bărbat

Până la Tavi, Gabriela a avut o viața amoroasă tumultoasă, unele relații de-ale sale fiind mediatizate. Cea mai cunoscută este cea cu Marcel Toader, care s-a terminat cu mult tam-tam.

Prezentatoarea a mărturisit că acesta a fost violent de multe ori și că ea aducea banii în casă. Prima relație publică însă, a fost cea cu Bogdan Santea. Tatăl Gabrielei a declarat la un moment dat că aceasta a fugit alături de Santea, care lucra în televiziune, la vârsta de 18 ani pentru a se muta cu el. La scurt timp apoi, a devenit și ea persoană publică, iar gurile rele au zvonit că de atunci Gabriela ar fi avut nu mai puțin de 8 iubiți, care mai de care mai celebri.

Secretul căsniciei cu Tavi Clonda

Chiar dacă în trecut Gabriela Cristea nu a avut parte de cele mai frumoase amintiri pe plan sentimental, acum vedeta este fericită alături de actualul soț. a declarat la un moment dat pentru Click! că cei doi au tras mult să își facă timp unul pentru celălalt și că secretul relației lor este iubirea.

„În primul rând pasiunea și iubirea! Pasiunile comune, faptul că am construit împreună, faptul că ne înțelegem unul pe celălalt, faptul că uneori eu am mai multă răbdare ca ea, alteori poate are ea. Mie mi-a plăcut tot timpul să evoluez, să merg într-o singură echipă, să urci cât mai sus, e ca în sport”, a declarat Tavi Clonda pentru Click.ro.