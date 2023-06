Motivul pentru care Gabriela Cristea și soțul ei doresc să își vândă casa. Unde vor locui fetițele lor când vor crește

s-au căsătorit în 2019 și formează una dintre cele mai frumoase familii din lumea showbiz-ului românesc, împreună cu cele două fetițe ale lor, Victoria și Iris. Cu toate că trăiesc într-o casă mare și impunătoare în prezent, cei doi își pun acum în discuție posibilitatea de a-și vinde locuința și de a se muta într-un spațiu mai mic.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea iau în considerare vânzarea casei actuale pentru una mai mică

a menționat că ei și prezentatoarea TV nu ar exclude posibilitatea de a-și pune casa actuală în vânzare. Bărbatul a subliniat faptul că familia locuiește într-o proprietate de dimensiuni generoase și, în cazul în care ar reuși să o vândă, ar opta pentru o casă mai mică. În prezent, Tavi și Gabriela se bucură de locuința lor actuală și își petrec timpul în compania micuțelor lor la propria piscină.

„A fost un gând, nu zicem nu. Dacă se dă un milion, am venit, am dat cu tot ce este în ea. Nu chiar cu tot, glumesc! A fost un gând, ne este greu. Suntem prinși în destul de multe proiecte și ar fi și acesta un proiect, vânzarea.

Ar mai fi de făcut niște lucruri. Într-adevăr, ar fi mai OK pentru că următoarea am face-o puțin mai mică. Dar, momentăn, stagnăm, ne bucurăm de piscină. Abia am dat drumul la piscină! Puțin mai mică, dar nu cu mult, să nu exagerăm. (n.r. casa)”, a declarat Tavi Clonda pentru .

Viitorul fetițelor e asigurat

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au anunțat că au asigurat deja viitorul fetițelor lor. Cuplul a achiziționat un apartament în centrul Bucureștiului, special pregătit pentru Victoria și Iris atunci când vor crește. Ei vor avea un loc propriu în inima orașului în care vor putea locui în viitor. Tavi Clonda, soțul prezentatoarei TV, a mai adăugat că ei nu mai intenționează să strângă bani pentru a cumpăra alte proprietăți în prezent. În schimb, preferă să investească în experiențe de vacanță alături de fetițele lor. Astfel, ei doresc să creeze amintiri prețioase și să se bucure de timpul petrecut împreună în călătorii și aventuri.

„Avem unul în Dorobanți, îl păstrăm pe acela. (n.r. apartament) Nu mai strângem, ne mai luăm și noi lucruri, mai mergem și noi în vacanță. Exact, este în centrul Capitalei, este OK. (n.r. fetele au deja apartamentul lor)”, a mai povestit Tavi Clonda.