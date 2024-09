Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri surprinzătoare din culisele noului sezon MasterChef: „Nimeni nu se aștepta, nici eu nu mă așteptam”

Chef este unul dintre cei 3 jurați al noului sezon . Atât el, cât și ceilalți doi colegi Chef Sorin Bontea și Chef Cătălin Scărlătescu, revin la Pro TV, acolo unde s-au consacrat.

„Nu ne-a impus nimeni treaba asta”

Chef Dumitrescu a dat câteva detalii despre cum va fi noul sezon MasterChef și cum a fost la filmări, cum au fost concurenții.

“Eu m-am întors cu entuziasm în platoul MasterChef și mi s-a părut foarte tare să retrăiesc tot…. mai ales că atunci când am vorbit noi de-abia începeam. Acum suntem destul de adânc în proiect și am înțeles altfel lucrurile. După o perioadă în care s-a făcut mult scandal în bucătărie, ne-am dat seama că oamenii ăștia care vin la noi nu neapărat că pot fi ajutați cu diverse sfaturi, dar oamenii de acasă înțeleg mai bine dacă cineva gătește într-un fel cum putem să reparăm greșelile respective fiind un pic mai docili, mai drăguți. Nu ne-a impus nimeni treaba asta, nu a fost nici ceva premeditat, doar că voluntar a venit natural și firesc să fim un pic mai blânzi.

Mai ales că acum trăim și într-o perioadă în care nu e ok să facem asta. Adică mâncarea trebuie respectată și atunci când e greșită, da, trebuie pedepsit concurentul, dar nu trebuie ars pe rug. Adică putem să explicăm oamenilor foarte ușor cum să depășească aceste greșeli, să nu le mai repete”, a povestit Florin Dumitrescu pentru .

„Nimeni nu se aștepta, nici eu nu mă așteptam”

Juratul MasterChef a fost întrebat dacă au fost situații în care nu s-a putut degusta deloc preparatul pregătit de concurenți.

“Da, am avut și momente de astea, am avut și momente în care mâncarea n-a fost comestibilă absolut deloc și am refuzat să o gustăm. Am avut momente în care am avut amintiri și trăiri, foști concurenți pe care îi cunoșteam și din alte proiecte. Dar am avut chiar o amintire de când eram copil cu un concurent care a venit și ăla a fost un moment magic.

Nimeni nu se aștepta, nici eu nu mă așteptam, nici persoana cu care vorbeam nu știa. Am avut, așa, o trăire din asta, l-am văzut pe un tip pe care eu îl știu de când aveam 6-7 ani și l-am văzut o singură dată. S-a speriat toată lumea cum Doamne iartă-mă l-am ținut eu minte pe ăla. Și a fost fascinant. Multe momente magice pe care le-am trăit. Noi fiind acum destul de adânc în sezon, nu pot să-ți dau foarte multe spoilere”.

„MasterChef, anul ăsta, chiar are de toate”

Florin Dumitrescu a spus și la ce să se aștepte telespectatorii când o să-i revadă la Pro TV.

“Emoție, trebuie să te aștepti la emoție, trebuie să fii deschis, să faci cunoștință cu concurenții MasterChef. Trebuie să te aștepți la mult azi. Are de toate, MasterChef, anul ăsta, chiar are de toate.Și mi se pare fascinant că Scărlătescu așa cum îl știm are momente când ne surprinde. Bontea e foarte, cum să spun eu, nu prietenos, e jovial. E foarte friendly. Iar eu, nu știu…”, a mărturisit juratul MasterChef.