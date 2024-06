Cine a fost alături de Jorge, după divorțul de Alina Laufer. Timp de două luni a stat numai în casă, a plâns și a mâncat mămăligă: „Nu mai aveam niciun leu”

Jorge a suferit foarte mult după divorțul de Alina Laufer. El ajunsese în pragul disperării, neieșind din casă timp de două luni, plângând continuu și mâncând doar mămăligă, pentru că nu mai avea niciun ban. În acea perioadă, alături de el a fost actuala soție, care l-a ajutat să treacă peste momentele dificile și să îi arate o altă perspectivă a vieții.

Momentele dificile prin care a trecut Jorge după divorțul de Alina Laufer

După ce s-a despărțit de Alina Laufer, cântărețul , fiind ajutat de actuala soție chiar și financiar. Femeia nu doar că i-a oferit o familie frumoasă, ci și sprijinul moral de care avea nevoie. Invitat în cadrul unui podcast, Jorge a dezvăluit câteva detalii despre actuala lui soție, susținând că Alina a fost cea care l-a salvat când nu mai credea în iubire.

„Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns 2 luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari. Nu mai aveam nimic, nimic.

O lună și jumătate, aproape două luni, am mâncat mămăligă, fără brânză, că nu mai aveam niciun ban. Nici nu voiam să mă duc înapoi în Constanța. Am zis că rămân în București și că aici o să reușesc. Mă simțeam din nou ca la 20 de ani. Am zis că găsesc eu ceva și mă rugam la Dumnezeu să îmi dea ceva, să sune telefonul. Plângeam în casă, mă uitam la telefon și îl înjuram că nu suna”, a mărturisit Jorge.

Cântărețul nu își mai dorea o relație după divorț

Fiind afectat atât de tare de divorțul de Alina Laufer, Jorge nu se mai gândea că se va recăsători vreodată. La un an și jumătate, însă, de perioada grea prin care a trecut, cântărețul și a cerut-o în căsătorie pe Ramona.

„Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată. Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam”, a mai spus Jorge, potrivit .