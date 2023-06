Mărturisirile lui Jorge după divorțul de Alina Laufer. Ce îi reproșează fostei soții: „2 ani de zile în care nu eram om”

Jorge este recunoscut ca unul dintre cei mai faimoși și apreciați artiști din țara noastră. El este un cântăreț care se bucură de o reputație impecabilă și este considerat un exemplu de succes în lumea muzicii. De-a lungul anilor, prin muncă asiduă și talentul său remarcabil, Jorge a reușit să-și construiască o carieră de invidiat.

Jorge, un tată dedicat pentru cei trei copii

De mai bine de zece ani, Jorge și Ramona Prodea trăiesc o poveste de dragoste minunată. În timpul acesta, au adus pe lume un băiețel, David, care a împlinit acum șase ani.

Înainte de această relație, , și împreună au o fiică în vârstă de 14 ani numită Karina. Ramona, partenera lui Jorge, are, de asemenea, o altă fiică dintr-o căsnicie anterioară pe nume Ilinca.

Deși a trecut printr-un mariaj dificil alături de Alina Laufer, și au trecut peste 11 ani de la momentul în care cei doi au decis să divorțeze. În prezent, Jorge se simte mai fericit ca niciodată. El își iubește în mod egal toți cei trei copii și nu a făcut niciodată vreo diferență între ei.

Artistul a găsit puterea de a ierta și de a merge mai departe

Timp de doi ani, Karina și mama ei, Alina Laufer, au trăit departe de Jorge într-o țară străină. Această perioadă a fost extrem de dificilă pentru artist, deoarece întâlnirile lor erau rare și comunicau foarte puțin prin telefon. Această situație i-a provocat suferință și l-a împiedicat să se concentreze asupra altor aspecte ale vieții sale. Cu toate acestea, în prezent, Jorge afirmă că a găsit puterea de a ierta decizia luată de fosta sa soție în acele momente grele.

„Da, uite o perioadă când a pleca Karina și s-a mutat 2 ani în America cu mama ei, a fost cel mai dureros lucru la momentul respectiv. Pentru că nu mă așteptam să se întâmple asta mai ales că noi nu puteam să ne vedem atât de des. Dar faptul că a și plecat din țară, 2 ani de zile în care nu ne vedeam. Am văzut-o de 4 ori și vorbeam pe video call, când o lăsa maică–sa, a fost foarte dureros.

Adică 2 ani de zile în care nu eram om, nici nu mă puteam concentra la ce am de făcut. Pe mine chestia asta m-a afectat. Parcă și știa că mă afectează atât de tare din moment ce făcea atât de des treaba asta. Dar am iertat, am lăsat în urmă, sunt mai atent ca niciodată la ce se întâmplă în jurul meu și la ce spune orice om în jurul meu, și în jurul copiilor mei”, a mărturisit Jorge pentru .