Cine sunt moștenitorii care se bat pe averea lăsată de Petrică Mîțu Stoian? De ce i-au fost blocate conturile artistului

Împărțirea averii adunate de Petrică Miţu Stoian stârnește controverse, chiar dacă artistul era divorțat și nu a avut copii.

Pe de o parte, familia așteaptă finalizarea anchetei deschise după decesul suspect al interpretului, ca să poată finaliza succesiunea. Pe de altă parte, aproape 70% din drepturile de autor ar putea să fie preluate de stat pentru Fondul Cultural Român.

„Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor. Eu le-am cam făcut pe toate. Dar dacă s-a întâmplat să n-am un urmaş, că asta este, nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmaşi. Asta nu este un capăt de ţară. Am destui nepoţi care sunt aproape de mine. Cine e aproape de mine, mă iubeşte şi mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere!”, spunea Petrică Mîțu Stoian în 2020.

Până când se va formula o concluzie clară legată de cauza morții, în baza expertizelor medico-legale, nimeni nu poate beneficia de banii artistului din conturi. Banii rămân blocați până când se va lămuri cine este moștenitorul legal, care va avea dreptul să extragă acei bani din conturi.

Câți bani avea Petrică Mîțu Stoian și cum îi câștiga?

Moștenirea artistului se ridică la aproape un milion de euro și drepturile de autor care ar putea genera sume importante de bani, urmează să fie disputate între organizația cu care artistul avea contract, care obligația legală de a colecta aceste drepturi și după moartea lui Stoian și familie. Agoniseala de o viață a artistului include și imobile, mașini și mai multe conturi bancare, potrivit antena3.ro.

Pe lângă banii câștigați din muzică, Petrică Mîțu Stoian era proprietarul unei afaceri prospere cu căpșuni pe care o gestiona împreună cu o nepoată.

Cu puțin timp înaintea decesului, Petrică Mîțu Stoian și-a cumpărat o mașină în valoare de 100.000 de euro.

„Tot ce mi-am dorit cu adevărat, am primit. Am și o melodie care suna așa: Doamne-n viață-s mulțumit, că mi-ai dat ce mi-am dorit. Eu am dobândit totul prin muncă, nimeni nu mi-a dat un pai, doar educație am primit de la părinți, în rest, nimic”, povestea Petrică Mîțu Stoian într-un interviu.

De o bună parte din avere ar putea beneficia și impresarul Doru Gușman. Impresarul ar fi pus pe numele său bunuri de valoare pe care cântărețul le-a deținut în timpul vieții lui.

„În ianuarie urma să fie operația pe inimă, o operație grea și a zis că am să las treburile clare că ferească Dumnezeu vor veni hienele alea pe tine și uite că au venit, a avut dreptate”, a spus Doru Gușman.

Câți bani cerea Petrică Mîțu Stoian la un eveniment?