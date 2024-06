Codin Maticiuc, departe de a-și dori să intre în politică / Motivul invocat de actor: „Sistemul e atât de corupt și de greu încât...”

Codin Maticiuc, unul dintre cei mai cunoscuți actori și , a mărturisit în cadrul unui podcast motivul pentru care politica nu îl atrage. El a menționat că este mai puternic din poziția pe care o are acum, decât dacă ar fi implicat în acest domeniu.

Invitat în cadrul unui podcast, la mai multe întrebări personale, dar și câteva despre cariera lui. Cunoscut și pentru activitățile de caritate pe care le are, prezentatorul l-a întrebat dacă își dorește să intre în politică. Iată ce a răspuns actorul.

Codin Maticiuc nu vrea să intre în politică

Întrebat dacă vrea să intre în politică, actorul a spus că nu și nici nu se va implica vreodată, pentru că nu este atras de niciun partid. La un moment dat, prezentatorul l-a întrebat pe actor dacă n-ar schimba mai multe lucruri dacă ar fi implicat și în politică.

„Într-o utopie așa, da. Utopic, ideal, da. Ideal da, dar cred că în politică te murdărești îngrozitor, cred că sistemul e atât de corupt și de greu încât dacă vrei să schimbi ceva nu vei reuși, vei fi singur acolo. Oricum, singurul om care poate schimba ceva e primul ministru. Pentru că dacă ești președinte și candidezi independent ești un bibelou frumos, o marionetă care face niște chestii externe, lucru la care oricum nu m-aș pricepe.

Deci ca să poți să schimbi ceva real, mâine dacă m-ai întreba să schimb ceva real, aș zice prim-ministru. Dar îți trebuie partid. Ce partid? Și nici nu îmi doresc să intru în vreunul”, a răspuns actorul.

De asemenea, Codin Maticiuc a spus că nu crede că ar putea să schimbe mai multe dacă s-ar afla în politică și nici nu s-ar vedea vreodată implicat în acest domeniu.

Nu, cred că pot să schimb mai multe. Eu zic că nu o să intru niciodată în viața mea. Mă feresc să spun niciodată, dar nu cred, nu mă imaginez. Și cred că pot schimba mai multe de aici, cu microfoanele astea pe care mi le puneți în față și pe care poate nu mi le-ați mai pune acolo că cine știe cum ar da, eu cred că pot să schimb mai multe.

Eu cred că pot să strig la prim-ministru în funcție, să îl rog, să îl implor sau să îl ameninț și să îi spun că are ceva de făcut, de ceva de schimbat, și cred că pot să o fac mai puternic dintr-o poziție eternă. Am în spatele meu acum 110.000 de oameni care donează pentru fundația mea, sunt abonați ca la Netflix, fără să vadă absolut nimic, doar că au credința că eu fac ceva ok cu banii ăia”, a mai spus el, potrivit .