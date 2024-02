Codin Maticiuc, dezvăluiri neașteptate: „Aș fi ales-o pe Gina Pistol dacă nu o întâlneam pe Ana Pandeli” / Ce îi reproșează soția sa

Codin Maticiuc a făcut dezvăluiri neașteptate într-un podcast recent condus de . Afaceristul recunoaște că, în absența partenerei sale actuale, Ana Pandeli, ar fi fost nevoit să o aleagă pe Gina Pistol drept parteneră de viață.

Maticiuc a dezvăluit că, în trecut, familia sa a apreciat-o enorm pe , iar acesta ar fi fost un factor important în luarea unei decizii în alt context, relatează .

Povestea de dragoste cu Ana Pandeli

Codin Maticiuc și , deși nu sunt căsătoriți oficial, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cuplul are împreună două fiice, Smaranda și Ilinca, și formează o familie armonioasă.

Maticiuc, care în trecut a fost cunoscut ca „crai de Dorobanți” datorită relațiilor sale cu vedetele, a afirmat că Ana Pandeli a reușit să-l „îmblânzească”.

Ce spune Codin Maticiuc despre Gina Pistol: „Au iubit-o foarte mult ai mei”

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, a fost pus în situația de a alege cu cine și-ar fi petrecut restul vieții în absența Anei Pandeli.

Răspunsul său a fost surprinzător, recunoscând că ar fi fost „forțat de familie” să o aleagă pe , cu care avusese o relație mediatizată în trecut. Actorul a explicat că părinții săi au avut o apreciere specială pentru Gina Pistol, iar acest aspect ar fi influențat decizia sa.

„Au iubit-o foarte mult ai mei. Din toate fetele din trecut, pe ea au apreciat-o cel mai mult”, a declarat Codin Maticiuc la podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce-i reproșează Ana Pandeli lui Codin Maticiuc

Cu toate că trăiește o poveste de dragoste fericită cu , Maticiuc a discutat și despre provocările vieții de familie.

El a subliniat că, în ciuda programului încărcat, încearcă să se dedice vieții de familie. Totuși, partenera sa este de altă părere, considerând că nu reușește să acorde suficient timp familiei.

„Mie mi se pare că da (n.r. – mai are timp de familie), lu nevasta mea i se pare că nu”, a declarat Codin Maticiuc.

Actorul a descris și momente din vacanța lor recentă, unde, chiar și în timpul concediului, a primit numeroase apeluri din cauza proiectelor sale.

„Luna trecută, în Iulie am fost 10 zile la mare cu ei. Non-stop 10 zile în care by the way, apropo de treabă, le-am dat mesaj celor de la Fundația Metropolis de la ăștia cu spitale și am zis salut, plec în vacanță 10 zile, deci aveți mult mai mult timp să dați de mine dacă vreți, pe telefon.

Ăia cumva dacă zic că sunt în vacanță, zic aaa, super deci putem să te sunăm mai mult. Eu, când sunt în vacanță, poți să suni mai mult decât de obicei, decât când am treabă și nu pot să răspund.

Mă rog, am fost 10 zile la mare cu ei. Pentru mine mi se pare extraordinar și o să mai fac niște lucruri că tot plănuim niște lucruri împreună”, a spus actorul, potrivit