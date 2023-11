Suma colosală pe care a primit-o actorul Danny Trejo pentru rolul din Miami Bici 2 / L-a stors de bani pe Codin Maticiuc

Codin Maticiuc a trecut prin 6 luni dificile în care a comunicat cu reprezentanții actorului, întâmpinând dificultăți în obținerea de informații clare și concrete din partea lor, scrie .

„Am avut dăți în care am visat chestia asta. Am visat că nu semnează sau am visat că a semnat. Vorbim de preproducție, eram încă acasă și vorbeam în Los Angeles, vorbeam doar noaptea.

Stăteam pâna la ora 3 să vorbesc, mă culcam, pe la 6 mă trezeam ud și mă uitam la telefon „n-a scris, n-a semnat„. Am trecut prin treaba asta, am îmbătrânit îngrozitor, până într-un moment în care el a zis „DA!”, a declarat Codin Maticiuc în podcastul lui Cătălin Măruță.

Câți bani a primit Danny Trejo pentru rolul din Miami Bici 2