Codin Maticiuc le-a răspuns celor care susțin că este „băiat de bani gata”. Ce le-a transmis: „Am muncit și în timpul facultății”

Codin Maticiuc, un cunoscut actor din România, care a ajuns în atenția publicului datorită actelor de caritate pe care le-a făcut și cărora le-a ofert atenție în ultimii ani, le-a răspuns persoanelor care și acum susțin că este un „băiat de bani gata”.

Cu toate că acum se bucură de un real succes pe plan profesional, Codin Maticiuc a început de jos. că a muncit încă de când era în facultate și că a avut un job chiar și în portul din Constanța.

Ce le-a transmis Codin Maticiuc celor care consideră că este un „băiat de bani gata”

Când a fost invitat în cadrul unui podcast, printre altele, . Actorul a povestit că a început să muncească încă de când era la facultate.

„Să nu înțeleagă lumea greșit, eu am muncit la 23 de ani când tatăl meu a văzut cum sunt la facultate. A zis că trebuie să muncesc. Oricum eu am muncit și în timpul facultății, munceam în Constanța în port, mă trimitea la firmele cu care lucra să văd ce fac ei, pe nave, am intrat în nave. Am muncit și eu, doar că neplăcându-mi, nu făceam ceva ok în acel domeniu.

Atunci nu am muncit, nu a fost că stăteam acasă și îmi veneau miile. Au zis ai mei: „ai terminat facultatea cu chiu, cu vai, treci la muncă dacă nu știi și nu ai nicio părere’, că nu știam ce să-i zic că vreau să fac. A zis: „treci la noi la firmă, măcar vezi ce facem noi și continui asta. Măcar să știi unde sunt banii, care sunt terenurile, conturile.

Și am lucrat acolo, dar eu consider că banii veneau de la ei pentru că erau disproporționaí față de munca pe care o depunem la câți bani primeam. De aceea am spus că m-am considerat și mă consider în continuare un bătrân de bani gata, pentru că chiar și acum, după ce am produs filmele pe care le-am făcut, am făcut câteva milioane, nu multe vreo, două, așa vorbind de profit. Niște filme, cărți, influencingul”, a povestit Codin Maticiuc, potrivit .