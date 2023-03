Connect-R: „Oricât ne-am chinui să fim creatori, cei mai mari creatori rămân femeile” / Artistul a declarat că nu vrea să se mai căsătorească niciodată

Connect-R a divorțat de Misha în mare secret, în urmă cu mai mulți ani, însă au rămas în relații bune, de dragul fiicei lor, Maya.

Cântărețul a declarat că nu își mai dorește să se căsătorească după despărțirea de mama fetiței lui.

Connect-R, mesaj emoționant pentru Misha și mama sa

Într-un interviu acordat recent, Connect-R și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce reprezintă o femeie în viața lui. Cântărețul a fost întrebat dacă își dorește să se recăsătorească, , iar răspunsul lui a fost unul categoric. „Sincer, nu! Nu mă voi mai recăsători niciodată!”.

Cu ocazia zilei de 8 Martie, cântărețul a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu mama lui și o fotografie cu Misha, apoi le-a transmis un mesaj emoționat. Cele două sunt cele mai importante femei din viața lui Connect-R și nu se ferește să le declare iubirea și respectul în mod public.

„Oricât de masculini am fi, trebuie să recunoaștem existența a două componente, masculin și feminin. Poate nu întâmplător, de-a lungul istoriei, 99% din poeziile îndreptate către părinți sunt cu și despre mamă. Niciodată când ne-am lovit nu am strigat «tata», ci mama. Noi, bărbații, ne-am chinuit să demonstrăm de-a lungul istoriei că avem puterea creației. Și am făcut, Slavă Domnului, creații literare, muzicale, filozofice, am creat becul, șinele de tren, drumurile ș.a.m.d. Și, totuși, noi nu putem da viața!

„Oricât ne-am chinui să fim creatori, cei mai mari creatori rămân femeile”

Oricât ne-am chinui să fim creatori, cei mai mari creatori rămân femeile. O femeie în primul rând se definește prin a fi femeie din momentul în care devine mamă. Atunci începe să se cunoască pe ea. De aceea, concertul de la Sala Radio, cu 60 de instrumentiști pe scenă, . De altfel, noi bărbații trăim într-o iluzie, crezând că putem singurei totul. Ce frumos spune filozofia est-orientală, că bărbatul și femeia sunt precum călărețul și calul. Călărețul știe drumul, dar doar calul îl poate parcurge.

Și, astfel, bărbatul e călărețul, femeia este calul. Așa se spune și-n creștinism, bărbații sunt puternici în trup, dar femeile sunt tari în inimă. De unde și puterea de durere e mult mai mare. Noi dacă am experimenta doar 10 la sută din durerea nașterii, probabil că am muri. Trebuie să înțelegem aceste puteri complementare, ale trupului și inimii, ce nu pot fi dobândite decât prin unirea bărbatului cu femeia și invers. La mulți ani vouă, fetițe, fete, femei, doamne, mame!”, a declarat artistul, potrivit .

În cadrul interviului, cântărețul a povestit care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le are cu mama sa. „Cele mai frumoase amintiri despre o femeie e că am stat o perioadă de nouă luni în burta mamei mele. Nu pot accesa acea amintire, dar știu că există. Alta, când eram mic și mă loveam, iar mama mă lua în brațe. Sunt amintiri care rămân, ca un marker emoțional. La fel ca și momentul în care s-a născut fetița mea”.