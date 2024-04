Cornelia nu a mai păstrat secretul! Cum își face cea mai bătrână dansatoare a maneliștilor genele atât de lungi: „Îmi ia cam jumătate de oră”

Cornelia este cunoscută pentru mișcările ademenitoare ale trupului, cu ajutorul cărora întreținea petrecăreții pe vremea în care se afla în lumina reflectoarelor. Mai mult decât atât, dansatoarea s-a făcut remarcată în spațiul public și prin look-ul său cu totul atipic pentru perioada în care a activat.

Cum își face genele atât de lungi Cornelia Dansatoarea

Cornelia era renumită pentru costumele mulate, însă cel mai mult atrăgea atenția cu privirea sa, deoarece genele sale lungi, pline cu rimel, uimeau pe toată lumea. În urmă cu mai mulți ani, aceasta a dezvăluit la ce truc apelează pentru ca ele să arate ca și cum ar fi false.

„Eu eram balerină la ansamblul Raspodia română. Am mers într-un turneu în Moscova. Acolo am văzut o balerină rusoaică şi am întrebat-o cum şi le face. Există un rimel rusesc compact, nu este lichid. Acelaşi rimel îl folosesc de ani de zile. Îmi ia cam jumătate de oră”, a explicat Cornelia la Antena Stars, notează .

În vârstă de 55 de ani, celebra dansatoare a maneliștilor arată la fel de bine ca în tinerețe. Cu toate acestea, recunoaşte însă că nu are multe trucuri pentru a se menține în formă.

„Singurul meu secret este meseria pe care o fac, dansul. Eu de foarte mulţi ani dansez. Am terminat o şcoală populară de artă. Am avut şi eu timp anul acesta. Am fost de două ori la un centru spa. Eu nu fac masaje. M-a impresionat spirulina aceea vie care e singura din Europa”, a mai spus dansatoarea.