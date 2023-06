Cornelia și Lupu Rednic, afacere profitabilă care completează cu succes cariera lor muzicală. Din ce mai fac bani cei doi artiști

Pe lângă activitatea lor muzicală, Cornelia și Lupu Rednic își asigură un venit suplimentar prin participarea în campanii publicitare, iar pare că le merge de minune în acest domeniu. Cu toate acestea, cei doi artiști sunt selectivi în colaborările pe care le acceptă și recomandă doar produse în care au încredere. Lupu Rednic, în mod special, a afirmat că preferă să promoveze doar produse alimentare.

Cei doi fac reclamă la un celebru lanț de magazine

„Acum facem reclamă la un celebru lanț de magazine, dar am mai fost în reclame, pentru o firmă de pateu, din Satu Mare, dar și la un celebru vin românesc. Facem . Am refuzat să facem reclamă la alifii, la medicamente sau la ceaiuri, de tot felul, fiindcă nu știm despre ce este vorba, nu avem studii medicale, așa că nu le putem recomanda oamenilor. Eu am o vorbă înțeleaptă: «De ce să mă bag, dacă nu sunt scafandru?». Păi, știți bancul: «Dacă un scafandru s-ar arunca cu fața în apă și-ar sparge capul, căci ar cădea în barcă!»”, a declarat artistul pentru .

În weekend, Cornelia și Lupu Rednic au avut ocazia să cânte pe aceeași scenă cu talentata Andra, la Torino. Publicul a fost cucerit de un spectacol absolut extraordinar oferit de acești artiști desăvârșiți.

„Vom cânta în acest spectacol, la Torino, și de alți mari artiști din muzica populară. Am vândut biletele, da! Când e Andra, nu poți să spui că nu vindem, se știe! Doamne ajută, să nu avem inundații în Italia!”, spunea Lupu Rednic înainte de eveniment.

Secretul iubirii durabile: Respect și acceptare reciprocă în cuplu

Cornelia și Lupu Rednic au dezvăluit că iubirea lor rămâne la fel de puternică ca în prima zi în care au început relația lor. Cântăreața a împărtășit secretele sale privind menținerea armoniei în cuplu.

„Uneori e ușor, alteori e greu. Cheia este respectul, cât ești tu de dispus să îl înțelegi și tolerezi pe celălalt, pentru că vrem, nu vrem, suntem foarte diferiți cu toții și nu trebuie să avem tot timpul dreptate, un cuvânt”, a explicat artista.