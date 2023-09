Motivul neașteptat pentru care Andra și Cătălin Măruță au lipsit de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. „Noi aveam, exact cum îți spusesem...”

Sorin Bontea, Irina Fodor, au fost printre vedetele care nu au putut participa la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Motivele absenței lor au fost variate: celebrul bucătar, Sorin Bontea, a avut o problemă personală urgentă care l-a împiedicat să participe la eveniment. În ceea ce îi privește pe Andra și Cătălin Măruță, aceștia au avut o altă situație neprevăzută care i-a împiedicat să fie prezenți la ceremonie.

Smiley îl provoacă pe Măruță să se revanșeze

Într-un videoclip transmis în emisiunea lui Măruță de la Pro TV, Smiley l-a îndemnat pe prezentator să se revanșeze pentru absența sa de la un eveniment. În același timp, artistul s-a arătat mulțumit că în ziua nunții Andra i-a transmis un mesaj special.

„Chiar dacă tu și Andra nu ați ajuns, am văzut , am primit urările, dar vezi că aștept grătarul ăla, că ai zis că dacă nu vii la nuntă… măcar asta”, a spus Smiley, încântat că Andra, la evenimentul la care a participat, l-a felicitat public pe artist pentru nuntă.

Recent, Cătălin Măruță a dezvăluit că el și Andra au încheiat un contract semnat cu aproximativ un an în urmă. Potrivit lui Măruță, în cadrul acestui contract, el s-a angajat să prezinte un eveniment, în timp ce Andra a fost responsabilă de partea muzicală și a interpretat diverse piese, scrie .

„Abia aștept! Uite, când vă întoarceți din luna de miere, abia aștept să facem treaba asta. Noi aveam, exact cum îți spusesem și mai demult, contractul ăsta care era de un an și ceva, și Andra, pe scenă, a zis că trebuia să fie alături de Smiley, a cântat piesa voastră”, a reacționat Cătălin Măruță.

Nunta lui Smiley și Gina Pistol: Un eveniment senzațional și plin de emoție

Într-un interviu acordat pentru Știrile Pro TV, Smiley a făcut un rezumat al nunții sale cu Gina Pistol și a explicat de ce nu au fost fotografiați în biserică. Gina Pistol a recunoscut că slujba religioasă a fost cel mai emoționant eveniment al zilei, moment în care și-a exprimat și trăirile prin lacrimi.

„Pentru noi a fost un eveniment special, evident, cu însemnătate nu numai așa a fost cu o însemnătate spirituală, că de aia am făcut nunta, am vrut să ne căsătorim în biserică. A fost un eveniment senzațional din punctul nostru de vedere. Ne-am simțit extraordinar de bine. Toți oamenii care au lucrat ca acest eveniment să fie de vis, așa cum credem și noi că a fost, și-au făcut treaba excepțional, începând de la oamenii care au organizat nunta, până la oamenii care au făcut toată treaba asta bună la locație, la oranjerie. A fost fantastic tot. Oamenii și chelnerii, absolut toată lumea care a participat activ la nunta asta să organizeze, și-au făcut treaba fantastic de bine. Toți care au cântat, invitații, și au făcut treaba senzațional, adică treaba lor era să distreze invitații. S-au simțit foarte bine, s-au distrat. Acum primim și noi feedback de la toată lumea și, până acum, am primit doar feedback foarte bun”, a spus artistul.