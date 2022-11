Cristina Cioran, noi declarații după despărțirea de Alex Dobrescu. Vedeta își dorește un singur lucru: ”să-și achite ce are de achitat.”

Cristina Cioran a oferit noi declarații după ce tatăl fetiței ei a acordat un interviu împreună cu noua iubită.

Alex Dobrescu nu crede că mama fetiței lui va mai fi fericită

Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni băteau clopote de nuntă, acum Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit și nu mai locuiesc în aceeași casă. Alex Dobrescu și-a refăcut deja viața, alături de o altă femeie, și a mărturisit că este foarte fericit și iubește din nou . În ceea ce o privește pe fosta lui iubită, că în acest moment Cristina nu este fericită și nici nu va mai fi, motivând că fericirea ei era el.

”Sunt convins că nu este foarte fericită. Eu am fost fericirea ei, nu cred că o să mai întâlnească ceva după, nici înainte n-a avut. Sper doar să-și găsească echilibrul, are o fată superbă, o susține familia, o să o susțin și eu. Nu totul se rezumă la o relație sau la un bărbat”, spunea Alex Dobrescu la Antena Stars.

Reacția Cristinei Cioran

nu a vrut să spună prea mute despre declarațiile fostului ei iubit și a afirmat că fiecare om poate să înțeleagă singur și să judece declarațiile bărbatului.

”Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

În acest moment, vedeta a mărturisit că ea și fostul iubit nu mai vorbesc nici măcar despre creșterea fetiței lor, însă speră ca această situație să nu dureze mult și să ajungă la un numitor comun pentru fericirea micuței. Totodată, vedeta a precizat că n are nevoie de nimic de la bărbatul lângă care a stat ani buni și că tot ce își dorește este să își achite ce are de achitat.

”Nu discutăm (n.r. pentru fetiță). Să sperăm ca da, nu știu. (n.r. dacă vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește fetița). Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic. Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă”, a mai precizat Cristina Cioran pentru Spynews.ro.