Mihai Trăistariu, zeci de mii de euro din afacerile în domeniul imobiliar / Ce l-a îngrozit pe celebrul cântăreț: „Au lăsat o mizerie de nedescris”

Mihai Trăistariu s-a apucat de afaceri în domeniul imobiliar. Și-a cumpărat locuințe la mare, unde face profituri frumoase în sezonul estival. Totuși, artistul a rămas perplex când a constatat ce distrugeri îi pot face turiștii, potrivit Româniatv.net.

Mihai Trăistariu, în domeniul imobiliar din 2020

Cântărețul spune că a intrat în sfera turismului încă din anul 2020, având în vedere că pandemia a oprit posibilitatea de a mai susține concerte. Atunci a cumpărat șapte apartamente la malul mării și le-a oferit spre închiriere, însă fără să se aștepte la consecințe majore.

În 2020 am intrat în turism, presat puţin de pandemie şi de faptul că nu aveam bani. Nu mai aveam voie să am concerte şi atunci a trebuit să mă reinventez. Aşa m-am băgat în treaba asta. Am făcut schimb cu un teren, am luat şapte apartamente şi am început să le închiriez la malul mării. Nu mă aşteptam să am probleme majore pentru că eu sunt un om civilizat, îmi selectez clienţii.

Întotdeauna am avut grijă să colaborez cu cine trebuie, să mai testez omul, să-l mai simt. Asta am încercat să fac de-a lungul celor trei ani, însă în fiecare vară au fost incidente, se mai sparge un pahar, o cană. Au mai dat şi cu pumnul în perete pentru că pereţii sunt din rigips. De exemplu, anul trecut am găsit o gaură într-un zid, se vedea clar că a fost dat cu pumnul acolo. A trebuit să chem oameni, să repare înapoi, să văruiască”, a povestit Trăistariu, într-un interviu pentru .

„Au lăsat o mizerie de nedescris”

povestește că s-a confruntat cu probleme majore în ceea ce privește chiriașii, fiind nevoit să investească timp și bani în reparații.

„Şi recent am fost foarte supărat din nou, pentru că o mămică şi-a cazat în două apartamente de-ale mele copiii împreună cu nişte prieteni. Toţi aveau în jurul vârstei de 16 ani. Femeia era foarte sigură pe ea, mi-a plătit, s-a ocupat de tot şi m-a asigurat că sunt foarte civilizaţi şi că le-a făcut ea instructajul ca să fie bine. Când colo, nu a fost bine pentru că ieri când au eliberat, administratorul şi camerista au început să îmi trimită filmuleţe cu ce au lăsat în urma lor.

Au lăsat dezastru, mi-au ars canapelele cu ţigara, au făcut efectiv găuri, o adevărată bătaie de joc. Mi-au rupt clanţa de la balcoane. Au fumat şi în tot apartamentul era fum de ţigară. Eu eram îngrozit că nu mai iese mirosul de fum din pereţi. În interior nu se fumează oricum, dar ei au fumat numai în cameră. Au lăsat dezastru de mizerie pe jos.

A durat trei ore ca să cureţe o cameră, când de regulă, durează cel mult 30 de minute. A fost nevoie de două cameriste ca să poată face. Au lăsat o mizerie de nedescris. Toate covoraşele erau îmbibate cu bere şi cu vomă. Le-am dus la o spălătorie specială ca să poată scoate mirosul din ele. Şi toate astea au fost făcute de nişte copii de 16 ani”, a spus dezamăgit artistul.

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din afacerile din imobiliare

Cântărețul care a devenit cunoscut în întreaga Europă prin participarea la Eurovision se declară mulțumit de profiturile pe care le încasează.

„Cel mai bine funcţionează iulie şi august. Noi ne bazăm pe aceste două luni de vară. Eu le am în principiu pline, 90% este închiriat deja. Mi-am făcut calculul şi după ce plătesc taxe, impozite, TVA, cameriste, cărţi de muncă, toate facturile de gaz, curent, internet, rămân cu 25-30.000 de euro după o vară”, a mai spus Trăistariu pentru sursa citată.