Cu ce moment stânjenitor s-a confruntat Smiley în timpul unui concert: „Să sperăm că nu mai întâmpinăm probleme de genul”

Smiley este de la noi din țară. Acesta are mii de fani care îl urmăresc pe rețelele de socializare și care participă în număr foarte mare la concertele sale.

Recent, în timpul unui concert, Smiley în fața sutelor de fani.

Momente penibile trăite de Smiley

A avut probleme cu sonorizarea, iar cântărețul a rămas „descoperit”. Fără glas preț de câteva momente, soțul Ginei Pistol a remediat imediat situația.

„Da, mi-a căzut, un pic, instalația! Să sperăm că nu mai întâmpinăm probleme de genul ăsta … Facem o probă de microfon, să vedem dacă ne auziți”, a spus Smiley.

Nu este prima dată când Smiley are parte de un moment stânjenitor pe scenă. În urmă cu ceva timp, el , când susținea un concert la Sala Palatului, în fața lui Gabriel Cotabiță.

„Băi, am uitat versurile. Asta e, ce să facem… A fost foarte emoţionant. Eu nu l-am mai văzut după ce a făcut accidentul şi m-am bucurat să îl văd bine, sănătos. Am avut emoţii că am cântat piesa lui, în faţa lui”, a povestit Smiley, potrivit libertatea.ro.

Ce tarif are Smiley pentru un eveniment privat

Iubitul Ginei Pistol are un tarif destul de mare, fiind un artist foarte bine cotat din acest punct de vedere. Cine și-l dorește pe Smiley la evenimentul său va scoate din buzunar .

Acesta se bucură de un real succes și pe YouTube, unde melodiile sale ajung să aibă milioane de vizualizări.

Smiley alături de Pavel Bartoș prezintă show-ul „Românii au talent” încă de la primul sezon. Simpaticii prezentatori înainte de a intra pe scenă și le oferă acestora curaj.

Pentru prestația sa, Smiley primește o sumă considerabilă care îi rotunjește mult veniturile. De la Pro TV, cunoscutul artist primește 10.000 de euro pe lună. Un sezon este plătit cu 40.000 de euro, fiindcă emisiunea se desfășoară pe această perioadă.