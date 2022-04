Gina Pistol, invidiată de mii de femei. Cum a răspuns Smiley atunci când a fost întrebat dacă o mai iubește

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea showbizului autohton. Cei doi sunt fericiți împreună și se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

Smiley a făcut un gest emoționant

Partenerii nu încetează să facă declarații de dragoste pe rețelele de socializare. Smiley a fost întrebat, în timpul unui live de pe Instagram, dacă o mai iubește pe Gina Pistol.

Vedeta a răspuns: „De două ori mai mult”. În acest moment, mii de femei au invidiat-o pe aleasa lui Smiley. Se pare că

Gina Pistol a luptat pentru inima lui Smiley

Îndrăgostiții sunt mai rezervați atunci când vine vorba despre viața personală. Foarte puțini știu

Gina Pistol a vorbit, pentru prima dată, despre prima interacțiune cu Smiley. Prezentatoarea a dezvăluit cum a început relația lor.

“Noi ne știam de mult timp! Acum patru ani, pe la sfârșitul lunii martie, am început să vorbim.

Eram cu mesaje, recomandări de filme și am ținut-o așa mult timp. Cel mai mișto era că existau fete care c iar pentru mine era super-funny.

Mă uitam să văd până unde se duc și ce fac. Îi ziceam lui Andrei: ‘Fata aia mai avea puțin și se împiedica de mine, noroc că eram pe acolo și eu că cine știe ce-ți făcea, te răpea’”, a mărturisit Gina Pistol în podcastul lui Speak.

Josephine, bucuria artistului

9 martie este o zi specială pentru Smiley și Gina Pistol. Fiica vedetelor a împlinit un anișor. Cu acest prilej, Smiley a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Potrivit artistului, viața e mai mult mai frumoasă atunci când o privește prin ochii copilului.

„Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an!

1 an de iubire pura,1 an de când ne-ai făcut pe mine si pe @ginapistol părinți,1 an de când zâmbim, ne emoționam și

1 an de când viață noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La Multi Ani, Josephine!”, a mărturisit Smiley pe Instagram.